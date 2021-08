Los talibanes se toman las principales ciudades afganas y arrinconan a Kabul

Este viernes los talibanes controlan Kandahar y Herat, respectivamente la segunda y la tercera ciudad de Afganistán. Doce capitales de provincia se encuentran ahora bajo control de los insurgentes. Washington y Londres envían tropas a Kabul para evacuar a su personal.

El jueves 12 de agosto por la noche los talibanes declararon haber tomado Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán, ubicada en el sur del país. Con esta toma, queda acorralada capital Kabul y otros pocos territorios siguen bajo el control del gobierno afgano.

"Los muyahidines han llegado a la Plaza de los Mártires de la ciudad", tuiteó un portavoz de los talibanes.

Pocas horas antes, habitantes de la zona habían indicado que los rebeldes estaban en el centro de Kandahar. Videos publicados en redes sociales muestran "Humvees", tanques del ejército afgano, huyendo a toda velocidad hacia el aeropuerto.

Doce capitales de provincia están ahora bajo control talibán. Kandahar fue incluso entre 1996 y 2001 la capital del régimen de los talibanes. Es una ciudad estratégica ubicada en el sur en la ruta hacia Kabul.

“La capital se ha convertido en un campo de desplazados gigante. El Estado no ha gestionado nada. La gente duerme en la calle o en parques. Saben que Kabul es el último lugar seguro antes de tener que huir mucho más lejos”, comenta para RFI Nassim Majidi, investigadora y fundadora del Centro de Investigación Samuel Hall, con sede en Kabul.

"Todo el mundo se esconde"

Pashtana Zalmai Khan Durrani trabaja para la ONG Learn Afghanistan. Ella y su familia se esconden en Kandahar. "Los miembros de mi ONG que viven en este lado de la ciudad tuvieron que marcharse. Se han ido a Aino Mena, un barrio del este de la ciudad, porque las mujeres no están a salvo. No hay resistencia, nadie lucha, nadie hace nada, ni siquiera las fuerzas de seguridad, nadie lucha; la gente no tiene dónde ir porque la carretera al aeropuerto ha sido destruida", cuenta.

Lashkar Gah, la capital de la vecina provincia de Helmand, también ha caído en manos de los talibanes. Éstos han liberado a todos los prisioneros. Si cae Mazar-i-Sharif el norte quedará completamente en manos de los talibanes.

5- #Kandahar es la cuna en la que nacieron los talibanes, el gran epicentro insurgente del sur que durante veinte años los estadounidenses y las fuerzas especiales afganas han protegido con mano de hierro.

Foto @AP pic.twitter.com/6qxxaGX8Uu — mikel ayestaran (@mikelayestaran) August 12, 2021

Los talibanes derrotaron al ejército en Herat

El ejército y los combatientes voluntarios del señor de la guerra local Ismael Khan resistieron durante semanas en Herat pero los insurgentes tomaron la ciudad este jueves.

Ubicada a 150 km de la frontera iraní la ciudad ya estaba sitiada desde varios días. Los talibanes habían tomado el control de casi todo el resto de la provincia, incluido Islam Qala, el puesto fronterizo más importante de Afganistán.

Evacuar ciudadanos estadounidenses y británicos

La llegada de refuerzos militares británicos y estadounidenses debería comenzar en unos días. 600 soldados serán enviados por el Reino Unido. No va a participar en los combates. "La seguridad de los ciudadanos británicos, del personal militar británico y del antiguo personal afgano es nuestra prioridad", dijo el Secretario de Defensa desde Londres este jueves.

Estados Unidos enviará de nuevo 3.000 soldados a Afganistán, multiplicando por cinco su presencia militar en pleno proceso de retirada. “Quiero subrayar que estas tropas se despliegan a petición del Departamento de Estado para garantizar la seguridad y la retirada sin problemas de nuestro personal civil, y para facilitar y agilizar la tramitación de las solicitudes de visados especiales. Cualquier ataque a estas tropas será respondido con represalias", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby.

