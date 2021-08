RFI en Kabul: la crisis económica se cierne sobre la capital afgana

Además de la crisis humanitaria, ¿se prepara Kabul para un desastre económico? Apenas quedan billetes en circulación en la capital afgana; ante el pánico de la llegada de los talibanes, los bancos se han atrincherado. Nada ha reabierto y los habitantes de Kabul están al borde de la quiebra.

Con nuestro enviado especial en Kabul, Vincent Souriau

Estamos en Bank Street, como se conoce, la calle de los bancos en Kabul. Pero ni siquiera vale la pena intentarlo, todo cerró hace una semana. Las persianas están bajas, los cajeros automáticos no funcionan.

Y si este hombre viene a vernos es porque no puede más: no tiene más dinero, no tiene más comida para su familia. “Estamos empezando a tener problemas", dice. “Uno de mis tíos me dio 2.000 afganis, que son unos 20 dólares. Compro un poco de pan y arroz para mis hijos, pero estamos al límite de lo que tenemos. Estoy buscando una solución, no voy a dejar de buscar una solución”, asegura a RFI.

También hay quienes se aprovechan de ello. Wahidullah, sonriendo en su silla de plástico, agita despreocupadamente un gran fajo de billetes. Agente de bolsa, usurero, prestamista, no sabemos realmente a qué se dedica. Y cuando se le pregunta cómo consigue dinero cuando ya no hay en Kabul, prefiere esquivar la pregunta: "Me las arreglo, no es realmente oficial, conozco a gente que tenía reservas antes de la crisis y... nos ayudamos mutuamente", afirma.

Según los testimonios recogidos, el precio de los alimentos básicos, el aceite, el arroz y la harina, ha subido entre un 15 y un 20% desde que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes prometieron mejorar la economía afgana, pero sin acceso a la ayuda internacional y con las reservas monetarias retenidas en el extranjero, el futuro del país, uno de los más pobres del mundo, se vislumbra complejo.

