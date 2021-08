China limita los videojuegos en línea a tres horas semanales para los menores

El gobierno chino anunció este lunes que prohibirá a los menores de 18 años jugar a videojuegos en línea durante más de tres horas a la semana, con el objetivo de luchar contra su adicción a las pantallas.

Anuncios Lee mas

Visión mala, falta de concentración, de actividad física, riesgo de adicción: para los niños que pasan horas, o a veces días enteros, frente a sus pantallas, las consecuencias pueden ser múltiples. Por lo tanto, el regulador chino del sector audiovisual decidió que los menores de edad sólo podrán jugar en línea una hora al día, los viernes, sábados y domingos. Es decir, un máximo de tres horas por semana.

El texto también especifica que sólo se puede jugar "entre las 20 y las 21 horas", según la agencia de noticias Xinhua. Y durante las vacaciones escolares, podrán jugar una hora al día.

Anteriormente, China limitaba el tiempo total de acceso de los menores a los juegos en línea a tres horas en días festivos y a una hora y media en los demás días.

"Un opio mental"

Para evitar que los jóvenes eludan la prohibición, tendrán que conectarse con su cédula de identidad. Las empresas de juegos en línea tendrán prohibido ofrecer servicios de juego a menores de cualquier forma fuera de esas horas y tendrán que implementar sistemas de verificación del nombre real.

No se ha especificado el calendario de aplicación de la medida, que debería aplicarse sólo a los videojuegos en línea y no a los que no requieren acceso a internet.

A principios de agosto, un influyente periódico gubernamental afirmó que los videojuegos se habían convertido en "un opio mental". El artículo señalaba al peso pesado del sector, Tencent, y su popular juego Honor of Kings, que cuenta con más de 100 millones de usuarios activos diarios. Bajo presión, el grupo, que ya imponía límites de tiempo y reconocimiento facial para evitar que los menores jugaran por la noche, endureció aún más las normas.

Línea dura contra los gigantes digitales

Estas medidas llegan en un momento en que las autoridades están adoptando una línea especialmente dura contra las prácticas de los gigantes digitales. Varios han sido criticados en los últimos meses por prácticas antes toleradas y generalizadas, sobre todo en materia de datos personales y derechos de los usuarios.

La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones también dijo a Xinhua que aumentaría la frecuencia y la intensidad de las inspecciones a las empresas de juegos de azar en línea, para asegurarse de que están poniendo en marcha límites de tiempo y sistemas anti adicción.

Los videojuegos representan una gran ganancia financiera en China: sólo en el primer semestre de 2021 generaron 17.000 millones de euros en volumen de negocios.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo