Cierre de Stand News en Hong Kong: ‘Otro golpe a la libertad de prensa’

El sitio web de noticias de Hong Kong Stand News era uno de los últimos medios de comunicación abiertamente prodemocracia. La detención de muchos miembros de la redacción y del presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong consolida aún más el dominio de China sobre la región administrativa especial. Jean-Pierre Cabestan, director de investigación del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) en misión de larga duración en Hong Kong, está preocupado por el control de Pekín sobre todos los instrumentos que la oposición utiliza para criticar al gobierno.

Por Martin Chabal.

RFI: ¿Qué significa la nueva ofensiva del régimen proPekín contra la prensa independiente con los registros y detenciones de la redacción del sitio web Stand News?

Jean-Pierre Cabestan: Lo que acaba de ocurrir en Hong Kong es un nuevo ataque a las libertades públicas y a lo que queda de democracia y pluralismo de prensa en Hong Kong. Desgraciadamente, no es más que otra señal de la toma de control de la ciudad. Una vez más, es una muestra de la marginación de cualquier fuerza o corriente de pensamiento crítica con el Partido Comunista. Está claro que el objetivo es reducir la distancia entre la China continental y Hong Kong y convertirla en una ciudad china como cualquier otra.

RFI: ¿Hay todavía esperanza para la prensa independiente en la región?

Jean-Pierre Cabestan: Hace unos meses, el periódico Apple Daily ya estaba desmantelado. Sus directivos fueron encarcelados, incluido Jimmy Lai, el jefe de los medios de comunicación. Y ahora, con la desaparición de Stand News, es un nuevo golpe a la libertad de prensa. No queda mucho pluralismo mediático en Hong Kong. Los medios de comunicación electrónicos están todos controlados por el gobierno. En cuanto a los medios de comunicación impresos, todos están muy cerca de las autoridades. El South China Morning Post, que publica sus artículos en inglés, está controlado y es propiedad del grupo Alibaba. El único periódico en lengua china que sigue siendo más o menos autónomo es el Ming Pao, pero se teme que el pluralismo de este periódico se vea reducido por lo ocurrido el miércoles 29 de diciembre.

Lo que se puede añadir es que, al atacar a Stand News, las autoridades y la policía también han atacado indirectamente a la Asociación de Periodistas de Hong Kong, que es uno de los objetivos de las autoridades comunistas. No le doy a esta asociación muchas posibilidades de sobrevivir después de este golpe a Stand News. Ronson Chan, presidente de la organización, fue detenido el miércoles. También era el subdirector de este sitio de noticias. Está claro que el objetivo de Pekín, de la oficina de enlace y de [la jefa del Ejecutivo de Hong Kong] Carrie Lam es desmantelar esta asociación de periodistas. Es una organización clave que lucha por proteger el pluralismo de la prensa y la independencia de los periodistas.

RFI: ¿Quién podría ser el siguiente en la lista del gobierno pro-Pekín?

Jean-Pierre Cabestan: El problema de Stand News era que era un medio de comunicación en chino. Por eso estaba en el radar del gobierno. Pero todavía existe un medio de comunicación digital en inglés: Hong Kong Free Press, que ha conseguido sobrevivir hasta ahora. Tiene la ventaja, por así decirlo, de que se emite en inglés y, por lo tanto, sólo lo lee una pequeña parte de la población. Pero podemos temer por su futuro... Cada vez será más difícil tener una prensa independiente en Hong Kong.

RFI: ¿De qué les culpa el gobierno?

Jean-Pierre Cabestan: Los pretextos o motivos invocados por las autoridades son la "incitación al odio al gobierno y al Partido Comunista", que está prohibida por la ley de seguridad nacional. Para las autoridades, la distinción entre crítica y odio al poder es extremadamente fina. Pedir la democracia es ahora un tabú en Hong Kong. Esto se ha visto recientemente con la retirada del Pilar de la Vergüenza, una estatua de las víctimas de Tiananmen prestada a la Universidad de Hong Kong por un escultor danés.

RFI: ¿Podría el gobierno atacar a los medios de comunicación extranjeros?

Jean-Pierre Cabestan: Ya hay periodistas extranjeros cuyos visados han sido impugnados o no renovados. Creo que el estatuto de los periodistas extranjeros en Hong Kong se parecerá más al de la China continental. Serán objeto de presiones e intimidaciones si se vuelven demasiado críticos con el gobierno. Como en todos los países autoritarios, se teme que sea difícil trabajar como periodista.

RFI: ¿Qué opciones tienen los que se oponen al gobierno proPekín?

Jean-Pierre Cabestan: No mucho. Hay ONG, pero tienen que mantenerse alejadas de la política. En cuanto te metes en esa esfera, se vuelve peligroso. A menos que estés a favor del Partido Comunista... Lo que me llama la atención es la imposibilidad e incapacidad de la sociedad hongkonesa para reaccionar y protestar contra lo que acaba de suceder. Esto no es muy sorprendente, dados los riesgos que podría correr cualquier forma de protesta u oposición pública.

No debemos olvidar que también hay mucha gente que apoya al gobierno. Por razones muy sencillas: dependen del continente para sus negocios y su prosperidad y no tienen ningún interés en desafiar el nuevo orden.

RFI: A mediados de diciembre, el 70% de la población no votó en las elecciones parlamentarias. ¿Queda algo más para mostrar su descontento que la abstención en las elecciones?

Jean-Pierre Cabestan: La abstención fue la mejor manera de expresar su oposición a las nuevas formas de elección, evidentemente amañadas. Se trata de elecciones organizadas por la oficina de enlace en las que sólo pueden presentarse candidatos "patrióticos", es decir, favorables al Partido Comunista.

Creo que la abstención es una forma de boicot a estas elecciones. ¿Pero sacarán China y Pekín las conclusiones correctas? No lo creo. Están convencidos de que este control va en interés de Hong Kong. En cualquier caso, es en interés del Partido Comunista.

