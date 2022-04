Pekín controla masivamente a su población contra la propagación de Ómicron

China

Por tercer día consecutivo, los contagios de Covid bajan ligeramente en Shanghái y ahora todas las miradas se dirigen a Pekín. En la capital, los casos se multiplican y casi todos los 22 millones de habitantes de la ciudad deben someterse a pruebas.

Anuncios Lee mas

Por nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde.

16 distritos, es decir, el 90% de los habitantes de la capital, están afectados por esta operación masiva, según el periódico Huanqiu. Y para muchos pekineses, este martes por la mañana, volvió a sonar la llamada del test PCR en el altavoz. "Está amaneciendo, despiértense", lanza una agente sanitaria con traje de protección integral en una de las muchas imágenes que se hicieron virales en las redes. "Para las que sueñan, los que roncan o los que preparan el desayuno en pijama, ¡es la hora de los test Covid! ", dice.

315ª conferencia

Pero la realidad es bastante restrictiva. Desde el lunes 25 de abril se han formado largas colas en las aceras de la capital. Las barreras y las carpas blancas suelen señalar estos centros de pruebas temporales donde, dada la multitud, algunas personas han tenido que esperar más de dos horas.

Se trata de la mayor campaña de test de Covid-19 organizada en la capital desde el inicio de la pandemia. Las autoridades de la ciudad están preocupadas. "Para frenar el riesgo de propagación, se ha decidido ampliar el alcance de la campaña de test", confirmó el lunes por la noche el director de propaganda del comité municipal del partido de Pekín en declaraciones recogidas por el Beijing News. En cuatro días se han descubierto 80 casos, sobre todo entre escolares, grupos de ancianos y trabajadores de la construcción.

Pero el virus circuló durante "al menos una semana" antes de ser detectado, según explicaron también las autoridades sanitarias locales en la 315ª conferencia de prensa sobre la prevención y el control de la neumonía vírica en Pekín. En esta carrera contrarreloj contra el rebote de la variante Ómicron, el municipio tiene en mente el ejemplo de Cantón y Shenzhen, donde la rápida aplicación de restricciones sanitarias ha ayudado a contener algunos de los brotes de infección.

Medidas "moderadamente estrictas"

Las medidas aplicadas en Pekín se califican por el momento de "moderadamente estrictas". Sin embargo, varias zonas residenciales y de oficinas ya están "selladas", especialmente en el gran distrito de Chaoyang. "Hoy no puedo venir a la escuela. Mi residencia está cerrada por medidas de prevención de la epidemia", anuncia una profesora a los padres de sus alumnos en WeChat.

Se recomienda el teletrabajo y se suspenden las actividades extraescolares, las exposiciones, los conciertos, las competiciones deportivas y los banquetes de boda. Porque, por supuesto, el contraejemplo para las autoridades es lo que está ocurriendo en Shanghái desde hace un mes, y los pekineses pueden agradecer a los shanghaianos la experiencia que les han dado.

Ómicron parece haber cambiado las reglas del juego, ya que en caso de brote, incluso las ciudades de "categoría 1" pueden ponerse bajo llave durante la noche, lo que provocó el pánico en los supermercados el lunes por la mañana.

En el principal mercado mayorista de Xinfadi, donde se descubrió un brote de Covid en la primavera de 2020, un vendedor cuenta a los medios estatales que el precio de una cesta de berenjenas ha subido entre 100 y 150 yuanes (casi 22 euros) porque los clientes piden un tercio más de lo habitual en previsión de un posible confinamiento. "Unos pocos casos de contaminación por Covid no me asustan, pero si todo el mundo empieza a llevar a casa bolsas de arroz y harina, me da pánico", bromeaba ayer un usuario en Weibo.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo