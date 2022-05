Covid-19: Cuando los jóvenes chinos sueñan con otros horizontes

China

Tras dos años de restricciones sanitarias, los jóvenes chinos sueñan con otros horizontes. El confinamiento y el semi confinamiento de las megaciudades vinculadas al rebote de la variante Ómicron han acelerado visiblemente las cosas para una parte de la élite en China. Las búsquedas del término "inmigración" se multiplicaron por cuatro en abril.

Por nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde.

Entrevistada por una televisión de la provincia oriental de Jiangsu, una niña confiesa que no ha dormido en toda la noche. Está tan entusiasmada con los "grandes héroes" de la lucha contra el resurgimiento de la Covid que "no puede esperar a estar con ellos". Tras la avalancha de críticas a la gestión de la pandemia en las ciudades contenidas, especialmente Shanghái, las autoridades chinas intentan recuperar el control de la narrativa. Los programas de los medios de comunicación, los eslóganes de los sitios web de noticias y los reportajes glorifican el trabajo de las brigadas sanitarias y defienden los principios de "cero Covid", la política de no tolerancia absoluta hacia el virus.

Luchar contra el agua

En la propaganda se destacan los "grandes Blancos": bomberos, policías, voluntarios y personal sanitario de las brigadas de salud, que son difíciles de distinguir bajo sus trajes EPI, están trabajando duro y sudando mucho para extinguir los focos de infección, según los medios de comunicación estatales. La comunidad se moviliza bajo el lema "Todos juntos contra el virus", como en Wuhan al comienzo de la pandemia hace dos años.

Excepto que con Ómicron, el contexto ha cambiado. La variante desafía la política sanitaria china. "Pekín lucha contra el agua", escribía el jueves 5 de mayo el ex director del Global Times, en un artículo borrado unas horas después. Acontecimientos traumáticos como la muerte de pacientes detectados demasiado tarde a causa de las restricciones sanitarias, la separación de los niños de sus padres que dieron positivo en los centros de aislamiento colectivo para personas asintomáticas, la muerte de animales domésticos y la escasez de alimentos en Shanghái han contribuido a cuestionar la doxa de las autoridades sanitarias, así como los mensajes propagandísticos que la acompañan.

Incluso los esfuerzos de un dron para entregar medicamentos a un paciente con cáncer están siendo criticados, y los usuarios se preguntan por qué el transporte no se realizó por carretera, dado que el cierre de la ciudad ha acabado con el tráfico.

El deseo de ir a otro lugar

Frente a los escépticos, los medios de comunicación estatales hablán de unión para el "renacimiento de la Nación". Esta campaña se dirige especialmente a los jóvenes, parte de los cuales ya están mirando hacia afuera.

En WeChat, las búsquedas de la palabra clave "inmigración" se han cuadruplicado en el último mes, informa The Economist. También aparece el hashtag #润学, literalmente "resbalar" + "dogma". Una filosofía de evasión que expresa el deseo de irse sin ser descubierto por los censores. Los dos caracteres "rùn" y "xue" son un juego de palabras al que están acostumbrados los jóvenes chinos, que pasan fácilmente del mandarín a su traducción en "pīnyīn". La palabra "run" en el alfabeto occidental recuerda al verbo "to run" en inglés.

Estos mensajes son compartidos por una élite que puede permitirse el lujo de pensar en irse. Entre los interesados, un joven cuyos padres tienen un restaurante en el centro de Pekín, u otro que dice tener dinero sin trabajar. Estudiar o buscar trabajo en el extranjero requiere medios o contactos, sabiendo que desde la primavera de 2020 los visados para viajes turísticos están bloqueados en China.

Pero esto no impide que la gente sueñe, incluso si este sueño va en contra de las proyecciones del gobierno central. En una reunión con el politburó el jueves 5 de mayo, Xi Jinping declaró que la estrategia sanitaria de Pekín "resistirá la prueba del tiempo". El presidente chino se comprometió a luchar contra cualquier intento de "distorsionar, cuestionar y desafiar" las políticas del país.

