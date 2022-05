Nuevo endurecimiento de las medidas sanitarias en Pekín y Shanghái

China

Con las grandes ciudades confinadas, los puertos bloqueados, los trenes y las fábricas paralizadas, el crecimiento de las exportaciones se ha ralentizado hasta su nivel más bajo en casi dos años en China, a pesar de que las autoridades han endurecido las medidas sanitarias, especialmente en Shanghái y Pekín.

Con Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Más de dos años después del inicio de la pandemia, las escuelas están cerradas y los estudiantes han debido reanudar las clases de deporte en línea en la capital china. Este es el caso, en particular, del gran distrito de Chaoyang, donde se encuentra el centro de negocios de Pekín, que ha sido el más afectado por el rebote de Ómicron.

"Utilizar la velocidad para controlar la velocidad de la infección es la mejor manera de limitar la propagación del virus Ómicron", dijo Xu Hejian, portavoz del gobierno municipal. "Tenemos que identificar inmediatamente los lugares y las personas de riesgo, y aplicar las medidas de restricción lo antes posible, para que no se nos escape ningún riesgo potencial", subrayó.

Se trata de un nuevo golpe a la moral de los habitantes de Shanghái, que ya llevan más de un mes confinados. © HECTOR RETAMAL/AFP

Cambiar de marcha para lograr un objetivo social de “cero Covid” no es fácil con Ómicron. En Chaoyang, por ejemplo, se han registrado nuevos casos esporádicos en la comunidad. Se pide a los residentes que aún no están confinados que no salgan del distrito, además de realizar pruebas diarias. Y lo mismo ocurre en Shanghái, donde los casos sintomáticos han aumentado un 50%, según declaró el lunes Zhao Dandan, subdirector de la comisión sanitaria local.

Permanecer en casa durante tres días

Se trata de un nuevo golpe a la moral de los habitantes de Shanghái, que ya llevan más de un mes confinados. En las "zonas de prevención y control", algunas personas recibieron el domingo un aviso en el que se les pedía que permanecieran tres días "en silencio", tres días dentro de su apartamento sin poder salir ni siquiera al pie de su edificio y sin poder recibir comida. El objetivo es, al menos, eliminar de las estadísticas los nuevos casos de infección, fuera de los centros de cuarentena colectiva.

Trabajadores con trajes de protección montan un triciclo eléctrico en una calle durante el bloqueo, en medio de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Shanghai, China, el 1 de mayo de 2022. REUTERS - ALY SONG

Cuatro distritos de la ciudad de Yichún, en la provincia de Jiangxi, están bloqueados el lunes; en Zhanjiang, en la provincia meridional de Cantón, los residentes no pueden salir de la ciudad sin una prueba de PCR negativa de 48 horas, y en la mayoría de las megalópolis chinas se realizan pruebas de detección de la población varias veces a la semana.

Exportaciones afectadas

Las exportaciones crecieron 3,9% interanual a abril, informó la Administración de Aduanas, el aumento más bajo desde junio de 2020, en momentos que China lucha con su peor brote de covid-19.

Aun así, el dato superó la expectativa de economistas en una encuesta de Bloomberg, que proyectó un aumento de 2,7%.

La cifra muestra el impacto que ha tenido sobre la segunda mayor economía del mundo el confinamiento de millones de personas en sus casas, en especial en la ciudad de Shanghái, motor económico de China, para erradicar el peor brote del coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Las importaciones se mantuvieron sin cambio en abril, una mejora desde marzo cuando tuvieron una contracción de 0,1% como efecto de la inseguridad de los consumidores chinos por las restricciones sanitarias.

