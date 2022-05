Primera muerte reconocida por covid-19 en Corea del Norte, China ofrece ayuda

Corea del Norte

En Corea del Norte, según los informes, 187.800 personas están en cuarentena debido a la fiebre y seis personas han muerto, una de las cuales dio positivo. Kim Jong-un ha decidido un confinamiento nacional, a pesar de que el país, sin vacunas y con un sistema sanitario muy frágil, no parece poder hacer frente a un brote a gran escala.

Al probar tres misiles balísticos de corto alcance el jueves por la noche, Corea del Norte pareció intentar demostrar que todo sigue igual. Pero la primera imagen de Kim Jong-un con una mascarilla y los cientos de miles de casos de "fiebre sospechosa" anunciados por el régimen, incluidos 18.000 nuevos casos en 24 horas, demuestran la gravedad de la situación.

Según Cheong Seong-Chang, director de investigación del Instituto Sejong (Corea del Sur), es posible que el desfile militar del 25 de abril haya sido el desencadenante de la actual ola epidémica.

Mientras la situación de la epidemia en China era muy grave, el régimen organizó una gran manifestación sin que nadie llevara mascarilla. El país confiaba demasiado en su capacidad para resistir la pandemia.

Con un sistema hospitalario extremadamente frágil y sin capacidad de testeo a gran escala, será imposible obtener una imagen precisa de la propagación del virus, y muy complicado para el gobierno establecer restricciones sanitarias eficaces, informa nuestro corresponsal en Seúl, Nicolas Rocca.

“Corea del Norte, doctores y enfermeras en los hospitales, sobre todo en Pyongyang, pero sí es cierto que se trata de un sistema sanitario que puede compararse al de otros países en desarrollo que no han podido contener el covid una vez que se ha extendido a lo largo del país”, estima Ramón Pacheco, especialista en Corea del Norte del King’s College de Londres entrevistado por RFI. “A nivel económico sabemos que ha habido carestía de alimentos y medicinas, la economía no funciona como lo hacía antes de la pandemia porque Corea del Norte cerró las fronteras. La economía debe haber sufrido una profunda recesión. Creo que lo más importante es eso: es un país que no puede autoabastecerse en alimentos y medicinas y ahora va a sufrir aún más”, agrega.

Una ola de sequía

Sobre todo porque esta oleada de fiebre llega en plena sequía y durante el trasplante de arroz, un periodo crucial para la seguridad alimentaria del país. Además, mientras que en Pyongyang se ordenó a los habitantes que regresaran a sus casas el martes, en la frontera con el Sur se vio a los agricultores el jueves continuando sus actividades agrícolas. Parece que el régimen quiere continuar con las actividades económicas con la mayor normalidad posible mientras limita severamente la libertad de movimiento que ya estaba restringida.

Ahora los expertos se preguntan si Corea del Norte continuará con sus pruebas de misiles o quizás incluso dé el siguiente paso con una prueba nuclear. "Cuando la situación es complicada y la población está deprimida, el régimen necesita algo sensacional para estimular a la gente", dice Cheong Seong-chang, del Instituto Sejong,

Esta es una opción para que el régimen "despierte" el fervor patriótico en su lucha contra el virus. Se trata de una opción para que el régimen "vuelva a despertar" el fervor patriótico en su lucha contra el virus, sobre todo porque el momento es propicio para que las tensiones aumenten: Joe Biden llega a Seúl el 20 de mayo para reunirse con el nuevo presidente surcoreano, Yoon Seok-yeol, que apoya una línea dura contra Pyongyang.

Una mujer pasa junto a un televisor que emite un boletín de noticias sobre el líder norcoreano Kim Jong-un, en una estación de tren en Seúl, el 4 de mayo de 2022. © Jung Yeon-je / AFP

China está dispuesta a ayudar a su vecino

Como "camarada, vecino y amigo", Pekín dice estar dispuesto a apoyar a Corea del Norte en su lucha contra la epidemia. De hecho, Pyongyang, que ha decidido un confinamiento general ante la variante Ómicron BA.2, se ha cerrado como una ostra desde el inicio de la pandemia Covid-19.

Un verdadero telón de acero, después de haber rechazado las ofertas de donaciones de vacunas de Pekín, Moscú y la OMS. En el sur, la frontera con la República de Corea está herméticamente sellada desde que se cerró la zona industrial intercoreana de Kaesong. Lo mismo ocurre con los 19 km a lo largo de la frontera rusa, por los que salieron diplomáticos rusos en un vagón de tren durante el invierno de 2021, imágenes que dieron la vuelta al mundo, recuerda nuestro corresponsal en Pekín Stéphane Lagarde. Todavía queda China, donde los ríos Yalu y Tumen son los únicos resquicios para una economía norcoreana en autarquía. Los camiones y trenes de mercancías reanudaron sus viajes de ida y vuelta hace un año.

Sin embargo, desde principios de este año, la región de Dongbei, en el noreste de China, y en particular la prefectura autónoma de Yanbian, se ha visto muy afectada por un resurgimiento de los casos de covid-19. El 30 de abril, la primera alerta: China y Corea del Norte suspendieron los cruces entre ambos países por temor a la propagación del virus.

El jueves, el portavoz de la diplomacia china no especificó qué tipo de ayuda podría prestarse: ¿ropa y máscaras de protección, pruebas nucleares o personal médico? Corea del Norte ha realizado oficialmente algo más de 13.000 pruebas de PCR en 2020.

