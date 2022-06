Covid-19 en China: En Pekín, lechugas que ya no valen un rábano

China

Verduras que se pudren en las afueras de Pekín. Desde el 29 de mayo, las restricciones sanitarias se han ido levantando gradualmente en la capital china, pero los agricultores siguen sufriendo el resurgimiento del Covid-19.

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

El transporte se ha reanudado, los comercios han podido volver a abrir, pero las lechugas no han encontrado quien las compre, lo que da un paisaje triste, lechugas redondas, como las llaman aquí -en otros lugares se habla de lechuga iceberg-, con hojas secas, a veces ennegrecidas en los campos. Viajamos 45 kilómetros para verlos. Todavía estamos en la ciudad de Pekín, pero ya es el campo. El gallo canta y conocemos al Sr. Zhang, de 78 años. "¡Ya no vale nada! Nadie quiere este campo, ¡y la culpa es de Covid-19!

El Sr. Zhang tiene la cara quemada por el sol, sus manos son el reflejo de toda una vida trabajando la tierra, y está amargado. La cosecha de este año se ha esfumado. “Estas lechugas no valen nada, pero es lo mismo más al sur", dice. Allí hay un campo en el que las coles grandes no están nada podridas. ¡Pero todo ha desaparecido por culpa de Covid! Aunque quieras venderlos, no te dejarán. Al otro lado de esta carretera, hay granjas con vehículos. ¿Crees que vienen a recogerlos? En absoluto. Los camiones ya no vienen aquí: los mercados mayoristas se niegan a aceptar la mercancía”, dice.

Los revendedores no vienen a recoger sus verduras, porque las restricciones de Covid no han desaparecido del todo. Antes de encontrarnos con estos abatidos agricultores, vimos en la autopista gasolineras que seguían cerradas, como los restaurantes. Los colegios aún no han reabierto en Pekín. Y de todos modos, es demasiado tarde. Deberían haber recogido estas verduras hace al menos quince días.

Lo mismo ocurrió hace poco en Shanghái, en el distrito de Pudong, donde los productores hablaban de 200 toneladas de sandías perdidas, porque el sistema de distribución no se ha restablecido y los mercados mayoristas de las ciudades confinadas no han vuelto del todo al funcionamiento normal.

Plantas de luchuga pudriéndose al sol. © Stéphane Lagarde/RFI

Las lechugas ruedan por la parte trasera del scooter de una mujer de la zona que se acerca a servirse del campo. La gran bolsa blanca en la que recoge las lechugas es casi tan grande como ella, y también tiene más de 70 años. “Lo uso para alimentar a las gallinas y a los patos", dice. “Hemos tenido muy mala suerte este año. Hay fresas allí, pero está cerrado. Sostiene una ensalada. "La gente común ha perdido mucho dinero con Covid. Todos los días dicen: ¡cuidado con el virus! Pero si nosotros, la gente de a pie, nos contagiamos y no morimos, ¿qué pasará?”, se pregunta.

"La gente se detiene y se ayuda a sí misma. Les dan las verduras a los cerdos o a las cabras como hago yo. Pero este campo sigue representando una pérdida de casi 1.500 euros. Si los agricultores lo hubiéramos sabido antes, no habríamos plantado. Y no se trata sólo de este pueblo, sino de toda la región. En cualquier caso, este año hay demasiada lechuga", dice el Sr. Zhang.

Excedente de lechuga, restricciones sanitarias y precios a la baja. Incluso si se nos permitiera venderlas, nos dijeron, el precio de estas coles y lechugas apenas compensaría el coste del transporte al mercado mayorista de Xinfadi, el primer foco de Covid-19 en junio de 2020 en la capital china.

