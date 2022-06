Infuencer chino desaparece tras aparente alusión a matanza de Tiananmen

China

Ha pasado una semana desde que Li Jiaqi desapareció. El influencer abandonó las pantallas de los smartphones de sus 30 millones de seguidores tras intentar vender un pastel con forma de tanque en Internet. Eso fue el 3 de junio, la víspera del aniversario de la represión de Tiananmen.

Por los corresponsales de RFI en Pekín Stéphane Lagarde y Louise May

Probablemente haya un "efecto Streisand" en este asunto de Li Jiaqi, o cómo la censura de una información acaba llamando la atención sobre el objeto que se intentaba ocultar a los ojos del mayor número de personas. Eran casi las 9 de la noche del 3 de junio cuando, en medio de una venta de galletas americanas, apareció en la pantalla un pastel con forma de tanque (torreta, cañón y galletas en lugar de ruedas).

Tres décadas de censura

Un tanque, aunque sea de chocolate, en la víspera del 4 de junio, no es aceptable para los censores, que hacen todo lo posible por borrar el recuerdo de la represión de la Primavera de Pekín por parte de los blindados del Ejército Popular hace 33 años en la plaza de Tiananmen. Como resultado, el livestreaming se detuvo inmediatamente y a las 21:26, el hombre capaz de vender 15.000 tubos de lápiz labiales en menos de cinco minutos mencionó un problema técnico, antes de dar una cita a sus fans al día siguiente. Excepto que desde entonces, ¡no hay noticias! "Sin Li Jiaqi, estoy muy confundida cuando abro (nota del editor: la plataforma de ventas) Tobao. Ya no sé qué comprar", escribió una usuaria de Weibo, la versión china de Twitter.

Mucha gente tardó en entender de qué se trataba, en un país donde la memoria colectiva sigue bloqueada tras tres décadas de censura. Para esta profesora de secundaria, uno de los primeros fans del streamer en directo, sólo puede ser un accidente. Su ídolo no pudo -piensa ella- querer provocar deliberadamente a los censores, ante los casi 100 millones de personas registradas en el pico de audiencia de esa noche. “Con tanta gente delante de la pantalla, nunca lo habría hecho intencionadamente", dice. “En cuanto a su equipo, es gente muy joven, no suele ocuparse de este tipo de cosas políticas. Pero de todos modos, es contraproducente. Como Li Jiaqi ya no está, la gente siente curiosidad. Todo el mundo se pregunta por qué ha desaparecido por un pastel. ¿Qué tiene de malo este pastel? Querían ocultarlo y, como resultado, ¡todo el mundo habla de ello!”, agrega.

Problema de etiquetado

"Me costó un poco, pero por fin entendí lo que había pasado", escribió un weibonauta sin decir más para evitar la tijera de la censura. "Si no lo entiendes, pregunta a tus padres o abuelos", aconseja otro. Una semana después del incidente, el hashtag "Li Jiaqi detuvo la emisión en directo" había registrado más de 26 millones de visitas en la tarde del viernes 10 de junio. Es difícil justificar el cierre por una torta. Muy expuestos, los influencers son "borrados" ahora del mismo modo que las personalidades inquietantes del cine y la música. Como suele ocurrir con este tipo de desapariciones mediáticas, la persona afectada tendrá que mantener un perfil bajo durante un tiempo, e incluso hacer autocrítica antes de intentar volver a la luz. "El hecho de que siga apareciendo en la página web de Meione (la empresa que gestiona su carrera) es bastante positivo. Debería volver pronto", espera un seguidor.

“Sin él, el mundo de la transmisión en directo sería más triste", dice otro fan. “Siempre ofrece cosas de calidad a un precio adecuado. Y verlo en directo suele ser divertido, como un espectáculo de entretenimiento”, opina. Está claro que algunos en los círculos oficiales no comparten este entusiasmo y podrían, si fuera necesario, sacar a relucir los archivos sobre él. Según la comisión de protección del consumidor de la provincia oriental de Zhejiang, algunos de los productos vendidos por Li Jiaqi tienen problemas de etiquetado, referencia e información sobre su contenido. La empresa meione.com respondió inmediatamente que retiraría los productos de la venta. El 29 de diciembre se hicieron acusaciones similares, lo que indica que el influencer ya estaba en el radar del regulador.

