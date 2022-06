En Afganistán, tras la búsqueda, se necesita ayuda de emergencia

Afganistán

La búsqueda de escombros ha terminado en Afganistán después de que un terremoto sacudiera el sureste del país hace unas noches. La última cifra de muertos es de al menos 1.000. Los afectados se enfrentan a una situación de emergencia.

Con nuestra corresponsal especial en la provincia de Paktika, Sonia Ghezali.

El régimen talibán, abrumado, pide ayuda a la comunidad internacional dada la magnitud de los daños –1.500 casas destruidas o dañadas– y las necesidades sobre el terreno.

48 horas después del terremoto más mortífero de los últimos 20 años en Afganistán, la población de la provincia de Paktika se ha despertado esta mañana con nuevos temblores, aunque leves. En dos ocasiones, la tierra tembló durante unos segundos.

Ligeros temblores

Los temblores fueron leves y no se parecen en nada a la violencia que se sintió hace dos noches en esta provincia. Cientos de aldeanos perdieron sus casas de barro cuando se derrumbaron el martes por la noche.

Están a la intemperie, sin comida, agua, mantas ni refugio de emergencia en las frías y húmedas noches. Apoyar y ayudar a estas víctimas de la catástrofe es ahora una emergencia. Pero la entrega de la ayuda es un reto en estas montañas escarpadas.

Allí, un pueblo entero ha sido destruido. Los habitantes de Urgon, el distrito donde la corresponsal especial de RFI, Sonia Ghezali, trabaja actualmente, se organizan para llevar alimentos a las poblaciones afectadas por sus propios medios.

"No tienen refugio, no tienen comida"

En el mismo distrito montañoso de Urgon, la población sigue conmocionada. Aunque el terremoto sacudió violentamente, los daños no son más importantes que en los distritos de Gayan y Barmal, a una hora y media de aquí. Desde el viernes por la mañana, los camiones de la ONU se dirigen a estos dos distritos.

Najubullah, supervisor de operaciones de emergencia, acaba de regresar. "La gente allí está en un estado de depresión, la gente está traumatizada. No tienen refugio, no tienen comida, no tienen agua, no tienen mantas, lo único que tienen es la ropa que llevan puesta. No tienen nada más. Algunos han hecho pequeños refugios con palos de madera y trozos de plástico", dice.

En el hospital del distrito de Urgon, una docena de médicos especialistas acaban de llegar como refuerzo. Todos son voluntarios. Mohamad Qadim procede de la vecina provincia de Khost. "El 90% de las heridas son fracturas. Por eso hemos venido aquí. Somos todo un equipo. Hay cirujanos generales, tenemos cirujanos oftalmológicos y cirujanos ortopédicos para trabajar en las fracturas óseas. Hemos venido a ayudar a la gente", explica.

Todos los heridos han sido trasladados por vía aérea a hospitales provinciales. La emergencia ahora es ayudar a las poblaciones afectadas que han regresado a sus pueblos y cuyas casas se han derrumbado.

