A 25 años de la devolución de Hong Kong a China, Nathan Law denuncia ‘la traición de Pekín’

Este 1 de julio, Hong Kong celebra el 25º aniversario del traspaso de poderes: en 1997, la colonia británica volvió al redil chino. Desde entonces, las esperanzas de los hongkoneses de preservar su autonomía y su modo de vida durante otros 50 años se han desvanecido. La vida que mejor refleja la agitación de los hongkoneses es la de Nathan Law.

Por Heike Schmidt

Ex dirigente estudiantil y líder de la "Revuelta de los Paraguas" en 2014, nominado al Premio Nobel de la Paz, Nathan Law es ahora buscado por Pekín. Se enfrenta a décadas de prisión. RFI se reunió con el disidente de Hong Kong durante su primera visita a Francia.

RFI: ¿Tiene este 25 aniversario del traspaso un sabor amargo para usted?

Law: El gobierno de Pekín ha traicionado al pueblo de Hong Kong. En el momento del traspaso, en 1997, China les prometió autonomía, libertad y democracia. Pero 25 años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido. No se han conservado. Así que estamos luchando para que estas promesas se cumplan, porque los hongkoneses se lo merecen.

Hace cinco años, en el 20º aniversario del traspaso, el movimiento prodemocrático aún estaba en pleno apogeo, y usted, como líder estudiantil, fue elegido como el miembro más joven del Parlamento de Hong Kong. Hoy, todo ha cambiado: su partido de oposición "Demosisto" ha sido disuelto, sus amigos están en prisión, ha tenido que cortar todos los lazos con su familia, porque es un fugitivo buscado por Pekín...

Mi vida ha dado un vuelco. En 2016, fui elegido diputado del Consejo Legislativo, tenía entonces 23 años. Pero Pekín intervino y me persiguió. Así que fui destituido en 2017 y encarcelado por mi participación en la Revolución de los Paraguas. Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, que criminaliza la libertad de expresión, me vi obligado a huir de Hong Kong. Hoy soy un refugiado político que vive exiliado en Londres. Mi vida refleja la de Hong Kong. Hong Kong ya no es el lugar donde se pueden expresar diversas opiniones políticas. Es una ciudad china más.

¿Una ciudad china como muchas otras donde no se permiten las manifestaciones?

Pekín quiere enviar un mensaje muy claro. China afirma que la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional y la represión de las manifestaciones han traído la estabilidad a Hong Kong y que la gente vive feliz. Evidentemente, no es el caso. La gente ya no levanta la voz porque está prohibido. Si lo hacen, serán encarcelados durante años. Pekín quiere controlar y amordazar aún más a la sociedad civil. Así que el aniversario del traspaso es obviamente un día triste para nosotros. Una persona que cree en la democracia no puede celebrar este día con el gobierno. Sólo los dictadores celebrarán este aniversario.

Parte de la historia de Hong Kong se borrará en los nuevos libros de texto, incluida la palabra "colonia británica". ¿Cómo se explica esto?

Pekín quiere distorsionar la historia para legitimar la represión. Dadas todas las mentiras de China, esto no es sorprendente, pero tenemos la obligación de decir que no es cierto. No nos jactamos de haber sido una colonia británica, pero es un hecho. No podemos negarlo con fines políticos. Los niños aprenderán estas mentiras en la escuela, difundidas en los libros de texto. Por eso también muchos hongkoneses han abandonado la ciudad.

120.000 hongkoneses ya han elegido vivir en otro lugar. ¿Cómo pueden los países occidentales apoyar a los que quieren quedarse y qué actitud hacia China espera usted de la comunidad internacional?

Las sanciones son una forma de ejercer presión, pero no la única. También debemos desarrollar mecanismos para proteger nuestras democracias. Un ejemplo: todos estamos de acuerdo en que fue un error hacernos tan dependientes de la energía rusa. Rusia ha utilizado esta dependencia para hacernos más vulnerables. Pero nuestra dependencia de China es mucho mayor. Hemos abierto nuestras puertas a los chinos y ellos han aprovechado para invadirnos con su propaganda, promover su dictadura y desacreditar nuestras democracias. China utilizará todos los resortes posibles para infiltrarse y atacar nuestro sistema. Nuestros políticos deberían tenerlo en cuenta.

