Nuevas lluvias e inundaciones en la región de Sídney obligan a más evacuaciones

Miles de personas evacuaron o se preparan para hacerlo en zonas de Sídney ante la crecida de ríos por las torrenciales lluvias que continuaban este martes. Los servicios de emergencia han ordenado a unas 50.000 personas abandonar sus hogares.

Los servicios de emergencia han ordenado a unas 50.000 personas abandonar sus hogares y a otras 28.000 a estar listas para hacerlo ante las inundaciones que afectan al estado de Nueva Gales del Sur, según las autoridades.

“Yo todavía no he tenido que evacuar. Pero vivo en una zona de alto riesgo. Tengo amistades y muchos latinos que han tenido que evacuar sus hogares porque la casa se les llenó de agua. Esta terrible porque no hay muchas partes altas donde moverse. Y llueve día y noche”, declaró a RFI Patricia Panameño, una latina residente en Sidney.

“La presa hidroeléctrica ya se desbordó, tuvieron que abrirla porque ya no daba más. Entonces esta agua se desbordó por todos los alrededores y ahí hay viviendas. Todas estas personas han tenido que evacuar y por el momento están en centros de evacuación o con amigos o familiares”, añado Panameño.

Los socorristas llevaron a cabo 142 rescates en las últimas 24 horas en la zona de Sídney con el apoyo de 100 militares desplegados en el estado.

Las fuerte lluvias y las inundaciones provocaron cortes de energía en unos 19.000 hogares.

Australia es uno de los países más afectados por las consecuencias del cambio climático y sufre cada vez más seguido sequías, incendios forestales devastadores, inundaciones y otros desastres naturales como el blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral.

"Sídney no está fuera de peligro, no es momento de ser complacientes", afirmó la comisionada de los Servicios de Emergencia estatal Carlene York en una conferencia de prensa. "Es peligroso ahí afuera", agregó.

Los meteorólogos pronostican que el frente de tormenta se moverá hacia el norte a lo largo de la costa este australiana tras cuatro días de fuertes lluvias en Sídney.

El gobierno federal ha declarado el desastre natural en 23 zonas inundadas de Nueva Gales del Sur.

Muchos de los afectados han sufrido sucesivas inundaciones en la costa este en 2021 y luego nuevamente en marzo de este año, cuando 20 personas murieron.

