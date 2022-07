Arranca una semana decisiva tras la renuncia del presidente srilanqués

Sri Lanka

Sri Lanka vivió un fin de semana histórico con la huida y la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, bajo la presión de las protestas. Tras recibir el apoyo de una gran parte de la población, el exmandatario se convirtió en el principal enemigo del pueblo, que lo acusa de haber destruido la economía del país. RFI conversó con los manifestantes.

Con el corresponsal de RFI en Nueva Delhi, Côme Bastin, y Jelena Tomic.

Con la renuncia de Gatabaya Rajapaksa como mandatario culminan tres meses de lucha para muchos manifestantes. Las protestas fueron provocadas por la escasez y la inflación que azotan al país, pero muy pronto se focalizaron en un solo y mismo lema: "¡Fuera Gota!”

El presidente Rajapaksa huyó y anunció su dimisión el sábado 9 de julio. El primer ministro lo confirmó este lunes.

Sin embargo, hasta que no se oficialice legalmente la renuncia el miércoles 13 de julio, los manifestantes no descasarán ya que desconfían de sus dirigentes.

El escenario más probable es ahora la dimisión del primer ministro Wickremesinghe. Dejaría el poder al presidente del Parlamento por un periodo de un mes para formar un gobierno de unidad nacional.

"Rajapaksa dijo que dimitiría el 13 de julio y el primer ministro aseguró que también lo hará para permitir la formación de un gobierno de unidad nacional. Pero eso no es lo que exigimos en las protestas. Pedimos un gobierno interino. De hecho, creemos que Gotabaya Rajapaksa no cumplirá su palabra, porque no es una persona en la que se pueda confiar y creemos que es una táctica para ganar tiempo”, dijo a RFI Melanie Gunathilake, una srilanquesa que lleva un mes y medio ocupando la plaza central de Galle, frente a la residencia del presidente. “Si no cumplen su palabra, el pueblo acudirá al Parlamento para obligarlos a cumplir sus compromisos”, agrega.

Mayoría en el Parlamento

Esta semana será decisiva para el país. Será necesario reconciliar al pueblo con su clase política y esto no es una tarea fácil. El domingo se organizaron varios encuentros entre partidos políticos.

El SLPP, el partido de Rajapaksa, sigue teniendo mayoría en el Parlamento. La oposición se rehúsa por lo tanto a participar en una coalición tal cual. Los manifestantes exigen una reforma institucional más profunda.

Tras repetidos rumores, el ejército acabó emitiendo un comunicado, asegurando que no lanzará ningún tipo de ataque contra los manifestantes en Colombo.

