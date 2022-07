En Sri Lanka, 'una tormenta perfecta se jugó en contra de Rajapaksa'

Sri Lanka

Ha sido una semana excepcional en Sri Lanka, donde las protestas llevaron al presidente Gotabaya Rajapaksa a huir y a prometer su renuncia. Los manifestantes han invadido además el despacho del primer ministro para reclamar su dimisión. RFI analiza la crisis política y social con Marcos Bosschart, experto en Asia Pacífico de la publicación digital “El siglo de Asia”.

RFI: ¿Qué factores desencadenaron la crisis que culminó con la salida de Rajapaksa?

Marcos Bosschart: Por un lado, la guerra de Ucrania que está sufriendo el mundo ha hecho que la inflación se dispare no solo en Occidente, sino también en países como Sri Lanka, lo que ha encarecido los productos básicos sin precedentes.

Por otra parte, la prohibición en 2021 por parte del primer ministro de utilizar cualquier tipo de fertilizantes en la agricultura, base de la economía de Sri Lanka, ha mermado mucho la capacidad de producción de ese país y ha encarecido los productos.

Si a todo eso le sumamos un sistema muy corrupto y ya endeudado con China desde antes, pues tenemos unos factores que sumados estallan y la población no puede vivir. La pandemia ha deteriorado la economía srilanquesa, en especial uno de sus grandes cimientos, el turismo. Es una tormenta perfecta que juega en contra de Rajapaksa.

RFI: ¿Se temen enfrentamientos?

Marcos Bosschart: Estos procesos de cambio de agitación social suelen estar caracterizados por la incertidumbre. Por lo tanto, hacer unas conclusiones o un análisis es un poco peligroso. En teoría el primer ministro actuará de manera interina como nuevo presidente y Jefe de Estado. Y aquí hay dos posibilidades: por un lado, que sea una sucesión ordenada en la cual el pueblo de Sri Lanka, junto con los poderes interinos, discutan qué modelo y qué salida quieren darle a esta situación; o por otra parte, lo que se ha mencionado, que la tensión social no vaya decreciendo y que por lo tanto podamos vivir escenarios de enfrentamiento social e incluso étnico. Es el mayor peligro.

RFI: ¿Países de la región pueden intentar sacarle provecho geopolítico a la inestabilidad en Sri Lanka?

Marcos Bosschart: Estamos en la zona del Indo Pacífico. Hay una competencia muy grande, geopolíticamente hablando, entre China y la India. India no va a querer ceder zonas de influencia: Sri Lanka obviamente es una muy próxima.

Sin embargo, ya hemos visto a través de la deuda como China ha metido mano durante estos últimos años. Por lo tanto, India mirará sin duda con mucha lupa los sucesos en Sri Lanka, ya que afectan directamente tanto a sus intereses internacionales como a su soberanía y a su seguridad nacional. Pero no creo que se la juegue a la hora de enfrentarse a China. Va a tener muy claro los límites ante los cuales puede actuar o no, o interceder o no con respecto a sus intereses nacionales.

