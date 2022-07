Ejecuciones en Birmania: 'Nunca ha habido una represión como esta'

Birmania

Tras el golpe de estado en febrero del año pasado, la junta militar que dirige Birmania ha condenado a muerte a decenas de personas. Este lunes, cuatro personas fueron ejecutadas como parte de la política represiva del gobierno contra sus opositores. RFI entrevistó a Daniel Gomá, historiador especialista en Estudios Orientales y profesor de la Universidad de Cantabria.

Anuncios Lee mas

RFI: ¿Cuál es el mensaje que el gobierno militar birmano quiere dar con estas ejecuciones?

Daniel Gomá : Son varios. El primero es uno destinado a la oposición, sobre todo a esta oposición que ha optado por la vía violenta para derrocar el sistema. El mensaje es: “Estamos dispuestos a llegar hasta al final contra vosotros, es decir, te podemos condenar a muerte”. Nunca ha habido una represión como esta. De hecho, el último ejecutado por motivos políticos data del año 76, es decir, ha pasado casi medio siglo que por motivos políticos te puedan ejecutar. Las otras ejecuciones habían sido sobre todo de delincuentes comunes, que habían cometido crímenes sangrientos. También porque la oposición a la que se enfrenta el régimen es diferente a la del pasado. Tradicionalmente, el movimiento democrático en Birmania era pacífico y ha optado una parte de él por la vía violenta, y ésta es la respuesta del régimen.

Por otro lado, da también un mensaje interno entre los partidarios de la dictadura que llevaban mucho tiempo criticando al alto mando porque no se combatía con suficiente fuerza al movimiento opositor más de carácter violento. Los partidarios del régimen están viviendo con un cierto miedo a poder ser víctima de atentados de asesinatos por parte de estos grupúsculos, entonces lanzan un mensaje contundente.

RFI: ¿Este escenario de violencia podrá ver su fin en un corto o mediano plazo?

Daniel Gomá: A corto plazo no veo solución. A medio plazo, sí es posible, pero no será nada fácil. Dentro de un año, en agosto del año que viene están previstas elecciones en Birmania, ahí se verá qué partidos participan, quiénes deciden participar, quiénes están prohibidos. Todo parece indicar que la Liga Nacional por la Democracia tendrá permitido el participar, pero ¿podrá presentar a los candidatos que desea? Lo veo difícil porque Aung San Suu Kyi está con arresto domiciliario y ya lleva varias condenas que seguro la inhabilitarán políticamente, así que estamos por ver la reacción de esto. Pero, es verdad que tiene que haber un compromiso por parte de todas las partes y para intentar salir de esta vía violenta en la que se encuentra el país. No, el país no está en una guerra civil, esto hay que decirlo, pero sí está en un escenario de violencia política que afecta y que tiene consecuencias en el ámbito social y económico de manera muy grave.

RFI: ¿Cuál es la relación del actual estado birmano con las minorías étnicas?

Daniel Gomá: Hay una serie de problemas del tipo de corte étnico. Básicamente hay guerrillas, que llevan actuando contra el estado birmano, pero desde incluso antes de las dictaduras militares, incluso de la independencia de 1948. No todos los grupos han surgido al albur de atacar a la dictadura militar, ya existían antes y simplemente les da un poco igual el gobierno birmano que haya ahora en el poder. Es verdad que las dictaduras militares van a ser menos sensibles a sus reclamos. No todos reclaman lo mismo, unos reclaman más autonomía; otros, una independencia, en ocasiones pactan también con los militares. Estas guerrillas no amenazan la estabilidad del gobierno birmano, ni tampoco lograrán una secesión de los territorios, el ejército birmano es suficientemente poderoso para impedir este tipo de circunstancias. También conviene decir que ya existía una mala relación entre muchas de las étnias y el gobierno de Aung San Suu Kyi. El partido de Suu Kyi tendía tener malos resultados en las zonas interétnicas. La base de apoyo de Aung San Suu Kyi es la gran minoría birmana que son un 70% de la población.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo