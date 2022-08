China lanza misiles balísticos durante sus ejercicios militares, denunciaTaiwán

"La Fuerza de Cohetes del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (PLA) lanzó el jueves misiles convencionales a las aguas designadas en el este de la isla de Taiwán", anuncia la prensa china en un tuit.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X