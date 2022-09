Inundaciones en Pakistán: en Nowshera, los damnificados luchan por sobrevivir

Pakistán

En Pakistán, más de 33 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones. La lluvia ha cesado y en algunos lugares el agua está empezando a bajar. Los esfuerzos de socorro continúan, ya que la ayuda humanitaria se está entregando con cierta dificultad. Informamos desde Nowshera, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, donde algunas personas han podido regresar a sus hogares dañados.

Anuncios Lee mas

Con nuestra corresponsal especial en Nowshera, Sonia Ghezali.

Los residentes de Hassanabad pasan horas raspando el suelo de barro de sus casas. "Llevo limpiando desde ayer, pero mira: todo sigue sucio", se lamenta Obaidullah. Pudo volver a su casa hace dos días; dentro, todo está cubierto de barro, las camas están rotas, los muebles volcados.

En la casa de al lado, Walayat Shah está cubierto de barro hasta el pecho. Señala la marca de agua en las paredes de más de dos metros de altura: "Las inundaciones lo han destruido todo. El agua llegó hasta aquí. Toda esta pared se ha agrietado, mira", dice.

Ayuda gubernamental insuficiente

Nos lleva a una de las habitaciones. "Ves que el suelo aquí se ha derrumbado. Nos llevará al menos seis meses reconstruir nuestra casa. El gobierno sólo ha prometido 25.000 rupias [100 euros], lo que no es suficiente. Es como dar un grano de arroz a un hambriento", señala.

Es un desastre que probablemente se repita, y los habitantes del distrito de Nowshera son muy conscientes de ello. Pero no tienen más remedio que quedarse allí.

En las calles de Hassanabad, el agua fangosa sigue estancada. Un hombre en moto sale de su casa con una máquina de coser y electrodomésticos rotos. Otros a pie, con el agua hasta las rodillas, intentan mantener el equilibrio en la arcilla, sosteniendo sobre sus cabezas fardos de lo que puedan salvar.

Medio millón de personas sin hogar

Las condiciones de vida son difíciles para los supervivientes. Algunos viven en campamentos de desplazados al lado de las carreteras, en escuelas, etc. Algunos tienen tiendas de campaña, pero no todos porque no hay suficientes. En un campamento en un complejo escolar, unas 10 familias se hacinan en un aula.

En Charsadda, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, el 31 de agosto de 2022. AP - Muhammad Sajjad

Las ONG locales están distribuyendo alimentos, ropa y zapatos, pero esto está provocando el caos. La gente llega a los golpes para coger una botella de agua, un par de sandalias de plástico, un paquete de galletas.

"Tengo mucha hambre, no he comido nada desde esta mañana. Pensé que al menos podría conseguir un paquete de galletas aquí, pero ¿cómo puedo conseguir algo? Sólo hay hombres y nos apartan. Tengo seis hijas y un hijo pequeño. Nos vemos obligados a vivir en estas condiciones humillantes", lamenta Mukhtar Bibi.

Se produce un gran caos cuando estas distribuciones no son supervisadas por las fuerzas del orden. La miseria y la desesperación son tales que todos luchan por su supervivencia.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo