China: Xi Jinping y el ‘nuevo ejército de Zhejiang’

En un extenso reportaje, China News revela en parte cómo se seleccionaron los 300 principales dirigentes chinos del Comité Central, cuyos nombres se publicaron en la clausura del XX Congreso del Partido Comunista Chino (PCC) este fin de semana. Según la agencia oficial, Xi Jinping participó personalmente en la selección de los candidatos.

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Esta selección de los hombres del presidente comenzó a finales de 2020, según Xinhua. Como secretario general del partido, Xi Jinping presidió personalmente la reunión del "Comité Permanente del Buró Político del Comité Central para la Investigación Especial" en marzo de 2021, que creó el grupo encargado de la inspección de cuadros.

Lealtad a los "dos establecimientos"

También dio instrucciones sobre el proceso de selección y los criterios, entre los que se incluyen, obviamente, la lealtad al jefe de Estado y el principio de "dos establecimientos". La teoría establecida por la histórica resolución del partido de 2021 tiene como objetivo "establecer el estatus del camarada Xi Jinping como el núcleo del comité central del partido y de todo el partido" y "establecer el papel de liderazgo del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo de estilo chino para la nueva era".

Es decir, el respeto al jefe de Estado como "núcleo" del partido y el seguimiento de sus ideas. Los candidatos, según Xinhua citada por el South China Morning Post, también debían ser capaces de "luchar" contra las sanciones occidentales y salvaguardar la seguridad nacional. Por último, se comprobó la integridad de los candidatos. "Preste atención al comportamiento de los cónyuges, de los hijos y sus cónyuges, y de los altos funcionarios en los negocios", dicen las directrices recogidas por la Agencia de Noticias de China. La corrupción suele llegar a través de los familiares.

Este largo proceso ha llevado a la renovación de la mitad del buró político. Los cuatro nuevos integrantes de los siete miembros del Comité Permanente en la cúspide del poder chino son leales al presidente. Algunos de ellos trabajaron directamente con él cuando Xi Jinping era secretario general de la rica provincia oriental de Zhejiang.

‘Nuevo ejército de Zhejiang’

“Xi Jinping era el secretario del partido en la provincia de Zhejiang y en ese puesto estaba muy involucrado en los asuntos del partido, del gobierno, pero también en los asuntos militares", dice Gao Zhikai, subdirector del think tank chino Centre for China and Globalisation (CCG). Como comisario político, duplicó la fuerza de la guarnición del Ejército Popular en Zhejiang, agrega el politólogo. “De hecho, gestionó la provincia en todos sus aspectos, lo que le permitió hacer muchas conexiones. Se reunió con jefes de provincia, funcionarios de la prefectura, alcaldes, etc. Y se acercó a personas que no estaban en la provincia, a personas cualificadas que había conocido, con las que había trabajado. Así que no es sorprendente en absoluto”, recalca.

Se trata de un equipo de fieles al presidente, que algunos han apodado el "nuevo ejército de Zhejiang". Con Li Qiang, secretario del Partido Comunista Chino (PCC) en Shanghái, que tiene experiencia en dos importantes provincias (Zhejiang y Jiangsu), así como al frente de la capital económica china, que confinó durante casi tres meses en la primavera de 2022. Pero le falta profundidad política y, en cualquier caso, no tiene experiencia como viceprimer ministro en el gobierno central. Es un futuro primer ministro leal, por tanto, que dentro de cinco meses debería pasar a un segundo plano ante el jefe del Estado.

