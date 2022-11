China: Los nervios de los padres puestos a prueba con la política ‘cero Covid’

China

A medida que se acerca el invierno, se endurecen las restricciones sanitarias en China. Desde el martes por la mañana, los estudiantes vuelven a estar delante de una pantalla en casa. Las escuelas del mayor distrito de la capital china imparten sus clases en línea hasta el final de la semana.

Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde.

"1,2,3,4", dice la pantalla, "levanta los brazos y dobla las rodillas, con cadencia". El deporte, al igual que otras clases, vuelve a impartirse por computadoras para los pequeños pekineses este martes 8 de noviembre. Primero hubo un mensaje "urgente" de los profesores advirtiendo a los padres que "mantuvieran (sus) teléfonos abiertos" a última hora de la tarde. Luego se anunció que las aulas estarían cerradas hasta el final de la semana, antes de una nueva evaluación.

Yoyó sanitario

Aunque las cifras de infección siguen siendo bajas en comparación con la mayoría de los países -las autoridades sanitarias informaron el lunes de más de 5.000 nuevas infecciones-, China está registrando su mayor número de nuevos casos de Covid-19 en seis meses. Las decisiones, que a veces se consideran arbitrarias, delatan la febrilidad de los comités locales de prevención y control de la epidemia.

Tras el anuncio del cierre de las clases ayer, varias escuelas internacionales, entre ellas el Liceo Francés, fueron finalmente informadas de un cambio de decisión poco antes de la medianoche. Estas escuelas pudieron abrir el martes a mediodía y las demás deberían reabrir mañana en Pekín. La presión de las cancillerías ya había hecho que se pusiera fin a la separación de las familias durante los encierros de la primavera pasada en Shanghái.

Este yoyó sanitario está aumentando el nivel de estrés de las familias de las escuelas internacionales de Pekín. Pero la fatiga debida a la política "cero Covid" es aún más visible entre quienes sufren a diario lo que se percibe como un "doble rasero" según el caso y la buena voluntad de las autoridades locales o incluso microlocales.

Con la reanudación de la epidemia de otoño, los test PCR han vuelto a ser cotidianos en ciertos barrios, a veces en ciudades enteras, como ocurre actualmente en Guangzhou y su región, marcada por un repunte de la variante Ómicron. El lunes por la tarde en Pekín, las colas ante los quioscos de PCR se extendían varias decenas de metros, tras la petición de algunas empresas de presentar un "código sanitario verde" del día anterior para entrar en las oficinas.

La ira en las redes

Al igual que los que experimentaron la espera en las aceras fuera de las tiendas durante los periodos de racionamiento de la posguerra en Europa, algunos pueden decir que experimentaron el periodo de los test PCR en China. Estas pruebas son gratuitas, excepto en algunas provincias y regiones que, por falta de fondos, piden a sus ciudadanos que paguen parte de las pruebas, como señala Sixth Tones. Las pruebas también son orales y, por tanto, indoloras. Sin embargo, si se repiten durante todo el año, es probable que estas pruebas dejen su huella en una generación.

Todo esto, por no hablar del enfado que está surgiendo en las redes sociales. En un vídeo no verificado y ampliamente compartido en Twitter, un camionero grita sin camiseta en un aparcamiento. "Me he meado en mi camión y ahora, por querer hacer un depósito, los ‘guardias blancos’ me echaron la mano encima. Hago dos pruebas al día. Me impiden trabajar y quieren cobrarme 75 yuanes (algo más de diez euros al día) por la cuarentena", dice.

También se perciben tensiones por parte de los agentes de policía, que se encargan de hacer cumplir el orden sanitario con trajes de protección. También en este caso se multiplican en las redes sociales numerosos vídeos de abusos cometidos por "hombres de blanco". Siete policías fueron detenidos en Shandong, en la costa este, tras golpear a los residentes locales. Se está llevando a cabo una investigación.

