El Día de los Solteros y sus rebajas en China pierden atractivo

La economía china está en apuros y el Día de los Solteros del 11 de noviembre -que es también, y sobre todo, un festival de ventas- ya no es tan popular en China. Al menos, eso es lo que sugieren las encuestas realizadas a los consumidores antes del mayor evento de compras en línea del mundo.

Por nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde, y Louise May

Una cuenta regresiva de un récord de ventas: durante más de una década el desenfreno consumista comenzaba a medianoche -cada 11 de noviembre- con imágenes de internautas entregándose frenéticamente a las ventas online.

Esta mañana los medios de comunicación estatales son más reservados, al igual que los consumidores. La Sra. Zhou, que trabaja en el sector de la alta tecnología, cuenta: "En los días previos al 11 de noviembre, no gasté ni más ni menos que en años anteriores. Estoy atenta a las rebajas, pero hoy sólo compraré lo que necesito. Tengo cuidado porque no me han subido el sueldo este año”.

Consumidores precavidos

Consumidores precavidos que ahorran más de lo que gastan. Según una encuesta de la revista China Newsweek, el 40% de los encuestados afirmó que su presupuesto para las compras en línea había disminuido este año. Es el caso de este peluquero de 27 años: "En realidad, este año no he mirado las rebajas. Simplemente porque no necesito nada. Solía mirar, pero esta vez ni siquiera miré”, señala.

“No creo que necesite mucho este año, ya que todavía tengo cosas que compré en rebajas el año pasado, como pañuelos de papel y productos de limpieza. Pero bueno, es tentador. He visto algunos artículos con descuento, así que quizá los compre", agrega.

Barómetro

Es difícil resistir la presión del marketing y las ventas. No cabe duda, en cualquier caso, de que el resultado de las ventas del Día de los Solteros de 2022 de esta noche será seguido de cerca, ya que para muchos inversores el 11 de noviembre se ha convertido en un importante barómetro del consumo de los hogares.

