Foxconn busca 100.000 trabajadores para fabricar el iPhone 14 antes de Navidad

China

Las fábricas de Foxconn, subcontratista de Apple, buscan trabajadores en el centro de China. Tras el cierre de sus fábricas y el éxodo de sus trabajadores el mes pasado, se está llevando a cabo una campaña de reclutamiento masivo en la provincia central de Henan, con la ayuda de las autoridades locales.

Anuncios Lee mas

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Para tener el iPhone 14 listo para Navidad, las fábricas de Foxconn en Zhengzhou necesitan 100.000 trabajadores, dicen los medios chinos. Como resultado, se ha iniciado una movilización casi militar en las ciudades y pueblos de Henan, cuenta a RFI un trabajador del interior que fue llamado por las autoridades de su municipio.

"Hay una gran escasez de mano de obra en Foxconn. Cada pueblo tiene que enviar al menos una persona a la fábrica. Me llamaron para preguntarme si quería seguir trabajando hasta que recibiera mi bonificación. Es la gente del gobierno la que está directamente involucrada en el reclutamiento. Anteayer, nos regalaron colchas militares”, explica.

Aumento de sueldo y primas

A principios de semana, los nuevos empleados llegaron al parque industrial de Hon Hai Precision industry, antiguo nombre de Foxconn, siempre según los medios locales. Nada menos que 72.000 personas respondieron a la llamada el miércoles, según el South China Morning Post. Todavía hay que formarlos. También se han sumado trabajadores confinados en el lugar y en centros de cuarentena del gobierno local, pero en lugares separados.

“Liberaron a más de 8.800 personas de la cuarentena", dijo nuestro testigo. “Nos reunieron y, además, abrieron un taller de montaje para que la producción volviera a empezar. Todos somos "positivos-negativos" [antiguos pacientes de Covid que en su mayoría son asintomáticos, ahora son negativos y están listos para ser contratados de nuevo]. Hasta ahora no nos han vuelto a examinar, deberían hacerlo en unos días. De hecho, se cree que había hasta 20.000 empleados contaminados en Foxconn Zhengzhou, pero la dirección ha negado firmemente este rumor. Después bromearon diciendo que 20.000 eran muy pocos en realidad”.

Para atraer a nuevos empleados y mantener a los antiguos, se aumentaron los salarios a algo más de 4 euros por hora [30 yuanes], y se prometió una prima de 3.000 yuanes [405 euros] por 30 días de trabajo. Ante la deserción de sus cadenas de montaje, la empresa había decidido primero, el mes pasado, pagar 50 yuanes diarios de prima de asistencia, luego 100 yuanes el 19 de octubre, 200 yuanes el 30 de octubre, e incluso 400 yuanes diarios [algo menos de 55 euros].

Apoyo gubernamental

Un esfuerzo que han tenido en cuenta los que se quedaron, pero que todavía están esperando ver. "Es cierto que es mucho dinero, pero de momento estamos esperando. Hice 20 días de cuarentena y no recibí ni un céntimo. Ahora se habla de 30 yuanes la hora, lo que es interesante si puedes hacer horas extras. Mientras tanto, el problema es que somos ocho por dormitorio. A veces no hay electricidad en los enchufes y no hay agua caliente en cada piso”, apunta.

Debido al peso económico del grupo taiwanés en la región, el sitio ha recibido apoyo interprovincial. Las fábricas del subcontratista de Apple en Zhengzhou representan el 60% de las exportaciones de la provincia de Henan. El parque industrial es uno de los mayores empleadores de la ciudad y la región, señala Huanqiu Shibao.

Según la agencia financiera Cailianshe, también se ha invitado a cuadros del núcleo del partido y a veteranos del Ejército Popular de Liberación a unirse a las filas, con contratos de uno a seis meses. Según el 21st Century Business Herald, que se puso en contacto con otro empleado en el lugar, la producción nunca se detuvo por completo en Foxconn Zhengzhou, pero muchas líneas de producción están suspendidas por falta de trabajadores.

Por lo tanto, es urgente reanudar la producción, según las autoridades: Apple advirtió la semana pasada sobre el riesgo de un retraso en las entregas de los últimos modelos de iPhone. La marca Apple también ha planteado la idea de trasladar parte de su producción a Estados Unidos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo