China: Foxconn se disculpa tras protestas por salarios en fábrica de iPhone

El gigante tecnológico taiwanés Foxconn ofreció disculpas este 24 de noviembre por un "error técnico" en el pago de los salarios en su gran fábrica de teléfonos iPhone en el centro de China, tras violentas protestas.

Cientos de trabajadores habían desfilado el miércoles por las calles de la ciudad de Zhengzhou, donde se ubica la fábrica de Foxconn, en unas protestas que terminaron en enfrentamientos con la policía antidisturbios.

Para evitar brotes de covid dentro de su plantilla, el gigante tecnológico había impuesto en octubre un confinamiento a sus trabajadores que provocó la huida de muchos de ellos. Ante esta marcha, la empresa ofreció compensaciones económicas a sus trabajadores que, según un empleado, finalmente no cumplió.

"Pedimos disculpas por el error"

Esta fuente explicó que los empleados habían firmado un acuerdo para trabajar en la fábrica durante 30 días a cambio de un pago de 3.000 yuanes (420 dólares), de los que sólo recibieron 30.

"Nuestro equipo ha estado mirando la cuestión y ha descubierto un error técnico durante el proceso de incorporación", indicó en un comunicado. "Pedimos disculpas por el error en el sistema informático y garantizamos que el salario es el mismo que se acordó", añadió.

En su comunicado, Foxconn asegura que la planta "continúa comunicándose activamente con los trabajadores afectados por la información errónea, explicando que los salarios y los bonus se pagarán de acuerdo con la política de la compañía".

Zhengzhou endurece las medidas anti Covid

En medio de este malestar, las autoridades municipales ordenaron un test masivo de la población y el confinamiento de varios distritos de Zhengzhou a partir del viernes.

Los residentes del centro de la ciudad no pueden abandonar la zona si no disponen de un test de Covid negativo y no obtienen permiso de las autoridades. Además, no pueden salir de casa "salvo necesidad".

Las restricciones afectarán a más de seis millones de personas, casi la mitad de la población de Zhengzhou, pero no cubren la zona donde se ubica la fábrica de iPhone, cuya plantilla lleva semanas bajo restricciones.

