Pekín envía a casa a los estudiantes de los campus universitarios

Este martes Pekín y Shanghái permanecen bajo vigilancia policial. Las autoridades buscan evitar nuevas protestas, tras las históricas manifestaciones del fin de semana contra las medidas sanitarias. Las universidades han autorizado por su parte a los estudiantes volver a sus casas.

Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde.

A partir de este martes 29 de noviembre, cientos de estudiantes están autorizados a salir de Pekín para volver a sus provincias de origen. Buses grises aguardan en frente de la estación sur de la capital china.

“Esta mañana nos dijeron que nos daban una hora antes de confinar la universidad. Si queríamos salir, debíamos hacerlo antes de las 11. Las autoridades deberían cambiar ya esa política”, dice a RFI un estudiante de idiomas, maleta en mano.

Los jóvenes que tomaron el tren este martes no son los mismos que manifestaron contra las restricciones sanitarias estos últimos días. Pero el hartazgo los llevó a tomar una decisión radical. “Hicimos pruebas de Covid durante cuatro días seguidos y hasta ahora nos dejan salir. Estoy feliz de poder volver a mi casa. Este año solo pude estudiar tres meses y no sé si podré volver el próximo, entonces me llevé todas mis pertenencias”, explica otra estudiante de la universidad de Jiaotong.

Despligue masivo de policías

Por primera vez desde 1989, resonaron en las universidades chinas eslóganes políticos, en especial en Tsingua, la escuela de la élite comunista en Pekín. “Los manifestantes tienen reivindicaciones razonables. Actuaron y obtuvieron una respuesta. Ahora buscan irse, de lo contrario temen que los obliguen a pasar las vacaciones del año nuevo, a finales de enero, encerrados en la universidad. Todo el mundo está preocupado por lo que pueda ocurrir”, confiesa un estudiante de Tsingua.

Esa misma preocupación sin duda la tiene también la cúpula del poder, dado el despligue masivo de policías de civil. Algunos manifestantes reportan haber sido convocados por las autoridades por su participación en las protestas. Además, la Comisión Nacional de Salud china anunció acelerar la vacunación de las personas mayores de 60 años.

