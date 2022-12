China: 'Me fueron a buscar a las 2h00 de la madrugada'

China

El corresponsal de RFI en Pekín entrevistó a una habitante que está atemorizada porque las autoridades locales fueron a buscarla a la casa de su madre a las dos de la madrugada para interrogarla sobre su participación en protestas contra la política Cero Covid. La tecnología de punta se está utilizando en China para dar con el paradero de los manifestantes.

Policías chinos están localizando a los manifestantes uno por uno gracias a los móviles.

Muchos ciudadanos afirman haber sido llamados o visitados por agentes de seguridad pública justo después de su participación en las protestas en varias ciudades del país.

En Pekín nuestro corresponsal Stéphane Lagarde conversó en un lugar discreto con una manifestante de 35 años a quien llamaremos Mian Hua:

"Los policías no lograban encontrarme, así que fueron a la casa de mi madre a las dos de la madrugada para preguntarle dónde estaba. Cuando me encontraron en casa, me mostraron que habían rastreado todos mis movimientos, a qué hora salía, en qué calle estuve el domingo por la noche. Me obligaron a confesar que estaba en la manifestación".

Los policías la localizaron gracias al rastreo de su teléfono. Luego la obligaron a firmar un documento comprometiéndose a no volver a participar en manifestaciones ilegales. El comportamiento de Mian Hua ha cambiado por completo.

"Estoy un poco asustada porque he sido fichada. Me vigilan. Cada vez que veo un coche de policía me pongo nerviosa. Presto mucha atención a lo que hago. Cuando salgo de casa borro todas las aplicaciones extranjeras de mi móvil. También quito mi tarjeta SIM para que no puedan rastrearme".

Varios chinos entrevistados por RFI evocan no solo los temores de que su móvil haya sido pirateado, sino también por las tecnologías de reconocimiento facial.

RFI se puso en contacto con Wang Shengsheng, abogada defensora de los manifestantes residente en el centro del país, quien recordó que uno de los manifestantes emblemáticos des las protestas contra la política de Cero Covid desapareció.

"Las autoridades confiscaron los teléfonos móviles de algunos manifestantes. Algunos de ellos han desaparecido, como el estudiante del Instituto de Comunicación de Nanjing, que fue el primero en mostrar una hoja de papel en blanco. No sabemos dónde está. Los demás han sido enviados a custodia policial por alteración del orden público".

