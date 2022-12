Indonesia prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio

Derechos civiles

Grupos de defensa de derechos denuncian un golpe a las libertades civiles y un giro hacia el fundamentalismo en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo. La ley prohíbe el sexo fuera del matrimonio y forma parte de un paquete de cambios del código penal.

Anuncios Lee mas

"Es el momento de tomar una decisión histórica en las enmiendas del código penal y dejar atrás el código criminal colonial que heredamos", dijo ante los diputados, Yasonna Laoly, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Hace décadas que este país del sureste asiático debatía una reforma de su código penal, que se remontaba a sus tiempos como colonia neerlandesa.

Algunos de los artículos más controvertidos de la nueva legislación criminalizan el sexo pre y extramatrimonial, así como la convivencia de parejas no casadas. Esto ha hecho encender las alarmas entre la comunidad LGTBQ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido. Pero no sólo, la alarma es general.

También el sector empresarial ha mostrado su preocupación porque temen que haya un impacto sobre el turismo, aunque las autoridades han insistido en que los extranjeros que viajen a Balí no estarán sometidos a esta norma.

Hasta un año de cárcel

El sexo extramarital se castigará con un año de cárcel y las parejas no casadas que viven juntas se enfrentarán a seis meses de prisión, según el texto al que ha tenido acceso la agencia francesa de noticias, AFP.

La ley pretende proteger la institución del matrimonio, según Albert Aries, portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y subrayó que los actos de sexo pre y extramarital solo podían ser denunciados por el cónyugue, los padres o los hijos, lo que limita el alcance de la revisión.

Giro hacia el fundamentalismo

Para los grupos de derechos humanos, esta legislación supone un control de la moralidad y un giro hacia el fundamentalismo en un país ampliamente alabado por su tolerancia religiosa, cuya Constitución defiende el laicismo.

"Esta ley demuestra que los argumentos de los académicos en el extranjero son ciertos, que nuestra democracia está indiscutiblemente en declive», ha indicado a AFP el director para Indonesia de Amnistía Internacional, Usman Hamid.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo