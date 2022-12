China, reabre sus puertas en medio del resurgimiento de la epidemia de Covid-19

China

En China, tras tres semanas de silencio, el presidente chino Xi Jinping pide "construir un muro de contención" contra el virus y "proteger" vidas. Estas declaraciones se producen después de un aumento de las infecciones en todo el país tras el abrupto abandono de las medidas para prevenir la epidemia.

Anuncios Lee mas

Por Stéphane Lagarde, corresponsal de RFI en Pekín

Estas declaraciones del Jefe de Estado Xi Jinping llegan un poco tarde. Durante casi tres semanas, los dirigentes chinos parecieron preocuparse únicamente de los asuntos internacionales, y los chinos se sintieron un poco solos ante el tsunami de Ómicron. En todas las redes sociales -Douyin, Weibo, WeChat- los internautas compartieron el dolor por la desaparición de sus seres queridos. A menudo ancianos arrollados por una neumonía vírica en este invierno tan frío en el norte del país, después de tres años protegidos, o más bien encerrados tras el "gran muralla sanitaria" de cero-Covid.

Esta estrategia ha sido sustituida por la de la inmunidad colectiva. El nuevo lema es "cada uno debe cuidar de su propia salud". El resultado: megaciudades enteras enfermaron en cuestión de días. Este era el objetivo, pero suscitó dudas y críticas, de ahí la intervención del Jefe del Estado, cuyas palabras fueron difundidas por la televisión central CCTV el lunes 26 de septiembre. Xi Jinping volvió a utilizar la metáfora del muro. El Jefe de Estado afirmó que era necesario "construir una muralla" frente a la epidemia, para "proteger vidas", que ha sido durante mucho tiempo la consigna del Partido. La salud y la vida tienen prioridad sobre los intereses económicos, venían diciendo los dirigentes chinos desde hacía tres años, antes de abrir las compuertas. Esto provocó un aumento de las infecciones, escasez de medicamentos y hospitales sobrecargados.

Lea también: China reabre sus fronteras tras tres años de férreas restricciones por el covid-19

Temor a la elevada mortalidad entre los ancianos

Se ha producido un aumento de muertes y una saturación de las funerarias, como se vio en Pekín y sus alrededores en el momento del pico de la infección, hace unos días. Fallecimientos que no figuran en los balances. En primer lugar, porque la definición de muertes por Covid ha cambiado. A partir de ahora, sólo se tendrán en cuenta las muertes relacionadas con neumonía o insuficiencia respiratoria. En segundo lugar, porque después de haber dejado de contabilizar a las personas asintomáticas, la Comisión Nacional de Sanidad decidió dejar de publicar sus informes diarios el domingo.

La OMS se quejó de que ya no recibía datos chinos. Y ahora son las autoridades provinciales las que están tomando el pulso a la epidemia. La provincia oriental de Zhejiang hablaba el domingo de un millón de nuevos casos de Covid al día y pronto de 2 millones durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Según los modelos utilizados, este levantamiento de las restricciones sanitarias podría provocar la muerte de entre 300.000 y 1,5 millones de chinos en los próximos meses.

Una nueva "campaña sanitaria patriótica

No se trata de suavizar la curva de contaminaciones, de poner en marcha un "stop and go" como se ha visto en países sin cero-Covid. Se sigue en esta rápida búsqueda de la inmunidad colectiva, a través de las infecciones y la vacunación. Xi Jinping habló de "guiar a las masas para que adquieran conocimientos sanitarios, se protejan mejor y desarrollen buenos hábitos de higiene" y de crear "miles de pequeños entornos civilizados y saludables para construir una sólida línea de defensa social contra la epidemia". Así pues, se trata de requerimientos y, de hecho, lo único concreto que hemos visto en los últimos días es la creación de un mapa de personas mayores de edad con comorbilidades, que permite reforzar la asistencia médica a estas poblaciones.

Y si las vacunas extranjeras de ARNm siguen sin estar autorizadas en China, los tratamientos extranjeros, incluido el de Pfizer, han llegado a las farmacias. Pero nuevamente, no hay vuelta atrás en "inclinarse ante la epidemia" ("vivir con el virus" en chino). La neumonía vírica se reclasificó el lunes como "nueva infección por coronavirus", lo que la saca de la ley de "gestión de enfermedades infecciosas y cuarentena". Esto debería permitir la reapertura más rápida de las escuelas. Y en las fronteras, China confirmó ayer el levantamiento de la cuarentena a la llegada. Se pensaba que sería el 3 de enero, pero finalmente será a partir del 8 de enero. Sólo se exigirá para entrar en China una prueba PCR negativa en un plazo de 48 horas.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo