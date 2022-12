Preocupa en India el regreso de viajeros chinos tras relajamiento de restricciones

India

El gobierno chino dice que comenzará a emitir nuevos pasaportes a medida que desmantele las barreras de viaje antivirus, creando una posible avalancha de millones de turistas fuera de China para las vacaciones del año nuevo lunar en enero. Esta perspectiva representa un peligro, ya que los turistas podrían propagar el COVID-19 a medida que aumentan las infecciones en China.

India ha reforzado la vigilancia con un muestreo aleatorio del 2% de pasajeros extranjeros que se administrará en los aeropuertos. Los de China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Tailandia también deben presentar una prueba negativa de COVID cuando lleguen a la India.

Si bien existe cierto pánico en India luego de un aumento significativo de casos de COVID-19 en China, los expertos señalan que India continúa mostrando una trayectoria decreciente sostenida de casos en los últimos meses. Es poco probable que se vea una nueva "ola sustancial" si no hay nuevas variantes en China.

Giridhar R. Babu, jefe de epidemiología del ciclo de vida de la Fundación de Salud Pública de India en Bengaluru, y miembro del Comité Asesor Técnico COVD-19 de Karnataka (CAT) dijo que "puede haber una ola solo cuando surge una nueva variante que India no ha visto antes, sin embargo, se necesita una planificación proactiva basada en evidencia de vigilancia mejorada y secuenciación genómica.”

En una serie de tuits, el virólogo Gagandeep Kang consideró que India está bien y que no requerirá restricciones de viaje a partir de ahora. “Las variantes que ahora circulan en China llevan meses en el resto del mundo. El comportamiento del virus no es diferente de lo esperado. En India también ya tenemos XBB y BF.7 (los 2 están promocionados como nuevos monstruos). Son, como todas las subvariantes de Ómicron, muy buenos para infectar a las personas porque escapan a la respuesta inmunitaria que previene la infección, pero no causan una enfermedad más grave que Delta”.

El presidente del CAT, M.K. Sudarshan, dijo que aunque la situación local es muy buena, es fértil para la circulación del virus. “Tendremos que observar cómo se comportará la variante BF.7 en India. Incluso si hay un aumento, es poco probable que veamos una mayor mortalidad. Pero, dado que se esperan grandes llegadas internacionales y en vista de las celebraciones festivas y de fin de año, debemos ser más cautelosos. Todas las actividades/eventos sociales públicos deben llevarse a cabo al aire libre o en áreas bien ventiladas y durante el día, evitando la exposición al frío”, dijo.

