‘¡Es una venganza!’: Indignación en China por las pruebas Covid impuestas en el extranjero

China

Pasajeros procedentes de China esperan frente a una zona de pruebas de COVID-19 instalada en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, al norte de París, el domingo 1 de enero de 2023. Francia dice que exigirá pruebas negativas de COVID-19 a todos los pasajeros procedentes de China e insta a los ciudadanos franceses a evitar los viajes no esenciales a China.

Pekín condenó el martes 3 de enero la imposición de pruebas Covid-19 por una docena de países a los viajeros chinos procedentes de China. Las barreras sanitarias vuelven a subirse en el extranjero para quienes provengan del gigante asiático, mientras el país se prepara para reabrir sus fronteras, a pesar de una ola epidémica sin precedentes.

Anuncios Lee mas

Con Stéphane Lagarde y Louise May, corresponsales de RFI en China

Por tercera vez consecutiva, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha denunciado lo que considera una decisión no racional. "Algunos países han establecido restricciones dirigidas únicamente a los viajeros procedentes de China (...) estas prácticas son inaceptables", declaró el martes a los periodistas Mao Ning, uno de los portavoces de la diplomacia china. Pekín, añadió, podría tomar contramedidas basándose en el "principio de reciprocidad".

También afirmó que la adopción de restricciones por parte de algunos países carecía de "base científica". "Nos oponemos firmemente a los intentos de manipular las medidas sanitarias para lograr objetivos políticos", añadió.

Las declaraciones se producen un mes después del levantamiento de las medidas de prevención y control de la epidemia, que desencadenó un tsunami de infecciones en las megaciudades chinas y una saturación del sistema hospitalario.

También y, sobre todo, llegan tras casi tres años de cierre de las fronteras chinas, con drásticas restricciones sanitarias a la entrada.

Estas últimas, y en particular las cuarentenas, se suprimirán a partir de este domingo, pero se seguirá exigiendo una prueba PCR negativa en un plazo de 48 horas a los pasajeros procedentes del extranjero.

¿Qué piensan los chinos?

Estas medidas también han causado malentendidos entre algunos chinos. En una oficina de inmigración del centro de Pekín, el martes fue un día ajetreado. Se estaban entregando documentos de entrada y salida, ya que los chinos pueden viajar de nuevo.

Una familia acaba de recoger sus pasaportes para viajar a Estados Unidos. El padre se fue encantado. "Durante demasiado tiempo no pudimos viajar por turismo. Ahora podemos, es genial", dijo. Pero los problemas son "los pasajes". Todavía no hay muchos aviones", lamentó. En cuanto a la prueba negativa exigida, relativizó: "En realidad no es para tanto, es sólo que la gente está preocupada por si hay subvariantes en China.

“¿No es para tanto?”. Una joven de Pekín que pretende estudiar en el extranjero no está de acuerdo: "No entiendo estas decisiones. La situación epidémica es más grave en el extranjero. Ellos son los que pueden infectarnos. Así que me siento discriminada. Temen que el virus mute", afirma.

Es difícil adoptar una postura cuando, durante tres años y hasta hace unas semanas, las fronteras de China estuvieron selladas, obligando a los recién llegados, seleccionados a dedo, a someterse a una cuarentena obligatoria en hoteles especializados. "Todo estaba cerrado, no había turistas ni estudiantes extranjeros. Hoy en día, las medidas adoptadas por estos países son mucho más débiles que las que les impusimos nosotros, así que no es para tanto", bromea un taxista.

"Es venganza”

La profesión se ha visto especialmente afectada por la política de "covid cero", sobre todo por la reducción del tráfico aéreo. Ningún vuelo directo desde el extranjero ha podido aterrizar en Pekín desde la primavera de 2020, considerándose la capital china una burbuja sanitaria dentro de la burbuja sanitaria.

Un pasajero de un vuelo procedente de Pekín abandona la terminal tras aterrizar en Madrid el 31 de diciembre de 2022. AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Salvo que con Ómicron, la situación ya no es la misma, piensa este peatón de 40 años, que repite palabra por palabra lo que dicen los periódicos. "Es venganza, eso es obvio. China ha controlado mejor la epidemia y los demás países están celosos. Y luego tienen miedo de la variante en China. De todos modos, estas medidas son inútiles, porque el virus ya está en todas partes. Hay que analizar las cosas científicamente", afirmó.

Ver las cosas de forma "científica" es también el argumento de la diplomacia china. Y paradójicamente, es el mismo argumento que utilizan los estadounidenses para justificar las medidas. En respuesta a las críticas de Pekín, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, declaró que "se trata de un planteamiento basado única y exclusivamente en la ciencia".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo