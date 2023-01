Nueva Zelanda

Jacinda Ardern dimite como primera ministra de Nueva Zelanda: ‘No tengo energía’

Foto de archivo de Jacinda Ardern. AAP Image/David Rowland via REUTERS

Texto por: RFI con AFP 2 min

En declaraciones a la televisión, la laborista dejará el cargo en febrero y anunció que el 14 de octubre se celebrarían elecciones generales. Asegura que no hay ninguna razón secreta detrás de su dimisión. "Me voy porque un cargo tan privilegiado conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para dirigir, y también cuándo no lo eres", afirmó.