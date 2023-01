Taiwán: las simulaciones muestran la magnitud del desastre en caso de invasión china

China - Taiwán

Un equipo de investigadores estadounidenses ha simulado una multitud de escenarios para una posible invasión china de Taiwán en 2026. Sea cual sea la estrategia prevista por Pekín, el resultado sería más o menos el mismo: una catástrofe humana y económica para todos los países implicados.

Por Romain Mielcarek

El Ejército Popular de Liberación chino tardó sólo unos días en hacerse con el control de varias ciudades importantes de Taiwán. A pesar del volumen de fuego procedente de la isla asediada, del número de barcos hundidos y de los miles de hombres muertos en combate, las fuerzas de Pekín consiguieron incluso afianzarse en el estratégico puerto de Tainan, en el corazón de la isla, el día 21. Una cabeza de puente crucial, si no hubiera quedado inutilizada por el bombardeo del ejército estadounidense.

Pero las pérdidas fueron colosales. Si Taiwán ha quedado arrasada y su ejército de rodillas, las tropas chinas ya no pueden avanzar. Sólo controlan el 7% del territorio y sus suministros están cortados. La suerte estaba echada: fue un fracaso. Ocurre en casi todos los 24 escenarios ensayados por un equipo de investigadores del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank estadounidense, para estudiar en forma de juego de guerra el posible curso de una invasión china de Taiwán.

Un conflicto desastroso

“Esa fue la primera sorpresa para nosotros", afirma Mark Cancian, uno de los autores del estudio, investigador y antiguo oficial del Cuerpo de Marines. Pensábamos que EE.UU. perdería. Pero en realidad, casi siempre ganan. ¿Pero a qué precio? De media, en los peores escenarios, Washington pierde 484 aviones y 14 buques, incluidos dos portaaviones. Pero los chinos tienen que sacrificar 161 aviones y, sobre todo, 113 buques. En términos humanos, sería un desastre: 10.000 chinos y 3.500 taiwaneses, 3.200 estadounidenses muertos en menos de un mes.

Visualmente, parece un simple juego de mesa. Pero las consecuencias de cada elección se calculan según una metodología precisa, basada en los precedentes históricos de los grandes conflictos del siglo XX y en la eficacia conocida de las armas y las unidades. © CSIS

Todo ello para garantizar que Pekín no obtenga suficiente influencia para asegurar su conquista del archipiélago. El informe es también un mensaje a Pekín: "Esperamos que los chinos lean nuestras conclusiones y que esto les ayude a disuadirse de participar en una guerra de este tipo”.

Sin embargo, es poco probable que China renuncie a Taiwán. Para sus dirigentes, la conquista de este territorio, considerado rebelde, es estratégica. Sin la ayuda de Washington, el pequeño archipiélago de 23 millones de habitantes no tiene ninguna posibilidad de resistir. También aquí hay un mensaje: "Queremos despertar el interés de los responsables políticos, pero también de la opinión pública estadounidense", explica Mark Cancian. “Si Estados Unidos quiere defender Taiwán, hay que tomar decisiones importantes. Explicamos cuáles son esas opciones, sin tomar partido”, afirma.

El juego de guerra como herramienta de investigación

El “wargame”, juego de guerra o de estrategia, es una herramienta cada vez más de moda en muchos ejércitos. La idea es agudizar la mente de los comandantes probando diferentes dispositivos. “Es útil para los militares, pero también para los políticos, que pueden identificar los puntos ciegos", explica Antoine Bondaz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS), especializado en el Indo-Pacífico. “Son lecciones aprendidas, aunque, en realidad, las cosas se desarrollaran de otro modo”, añade.

Los investigadores del CSIS han probado todo tipo de hipótesis en sus diversos escenarios. ¿Qué ocurre si EE.UU. no acude en ayuda de Taiwán contra China? Este es el único caso en el que el ejército chino gana de manera aplastante. ¿Y si la última generación de misiles antibuque no funciona tan bien como se esperaba, o si Japón, que alberga la mayoría de las bases militares estadounidenses en la región, se niega a permitir que Washington despliegue tropas desde su suelo?

De los trabajos de este tipo realizados por el ejército estadounidense no se sabe casi nada sobre los resultados. Salvo que los militares de Washington son pesimistas, por no decir más, sobre la posibilidad de enfrentarse a China en defensa de Taiwán. Las conclusiones del CSIS son algo más optimistas: a pesar de las colosales pérdidas, sugieren que Pekín no podría triunfar por la fuerza de las armas. Si el ejército dispone de información más precisa sobre el ejército chino, los investigadores tienen a veces soluciones atípicas: "Pueden aportar nuevas ideas", afirma Antoine Bondaz. “Hoy en día, no podemos adoptar una visión puramente militar de un conflicto”, dice.

En sus conclusiones, los autores del informe sobre este “wargame” proponen diversas vías concretas para los responsables estadounidenses: reforzar los lazos políticos con Japón, no atacar territorio chino para evitar una escalada, reforzar los stocks de munición antibuque o incluso las bases de bombarderos instaladas en Australia, Hawái o Alaska. Es deseable que todo esto se lea con gran atención en el Pentágono... como en Pekín.

