Después de 1.000 días, Hong Kong suprime el uso obligatorio de mascarillas

China

Los hongkoneses pueden por fin dejar de llevar mascarillas, en interiores o exteriores, desde el miércoles 1 de marzo por la mañana. Pero después de más de tres años de enmascaramiento universal y continuo para evitar los contagios de covid-19, las costumbres son difíciles de perder.

Anuncios Lee mas

Con Florence de Changy, corresponsal de RFI en Hong Kong

Lo primero que se observa el miércoles por la mañana al pasear por las calles de Hong Kong fue que un gran número de personas seguían llevando sus máscaras.” Sí, sé que tengo derecho", dijo un hombre a RFI, "pero hoy me la voy a volver a poner para estar más seguro". 3Sí, ¡es más seguro! Porque no estoy seguro de que realmente no haya más casos de Covid. Así que me la voy a dejar un poco más para ver si realmente ha desaparecido y, si es así, puede que deje de hacerlo", agrega.

El récord mundial de mascarilla obligatoria

De hecho, es difícil encontrar a una sola persona que no lleve la mascarilla en esta calle. "Me alegro de que el gobierno haya vuelto a dar a la gente la posibilidad de elegir: llevar la mascarilla o no llevarla", dice un jubilado.

Como el hombre que volvió a casa del mercado con una bolsa de espinacas, los hongkoneses se alegran de que las cosas vuelvan a la normalidad.

Porque Hong Kong ha batido el récord mundial de longevidad en el uso de mascarillas- tres años-, y ahora algunos científicos están preocupados por los efectos que haya podido tener el enmascaramiento, sobre todo en el sistema inmunitario, pero también en los niños pequeños que han crecido en un mundo sin rostros durante tres años.

La medida afectaba a todas las personas mayores de dos años, que se exponían a multas de hasta 10.000 dólares hongkoneses (1.275 dólares) si la incumplían.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo