En Pekín, con las temperaturas se dispara el consumo eléctrico

El termómetro alcanzó casi 40°C este viernes 16 de junio en Pekín y en varias de las megalópolis chinas. Este aumento de las temperaturas está provocando un mayor consumo de electricidad que en años anteriores.

Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde

La caja registradora de la tienda de comestibles pita sin discontinuar. Es la hora de salida del colegio y el gran balde de helados es un imán para todos los escolares de los alrededores. Un poco de fresco en un negocio donde no han puesto en marcha la climatización.

“No he encendido el aire acondicionado, porque con aire acondicionado me costaría 1.000 yuanes (unos 130 euros, nota del editor) al mes mantener la tienda. Hace mucho calor, pero no tengo elección. La factura de la luz es demasiado alta. Muchos hogares consumen electricidad, pero es muy cara”, explica a RFI la vendedora.

"Nuestra casa consume demasiada electricidad"

Según la compañía de la red eléctrica de Pekín, las temperaturas récord registradas desde marzo de 2023 han disparado el consumo de electricidad: +30% en el segundo trimestre. En algunos hogares, esto ha provocado cortes de electricidad.

A esta pequinesa; le ocurrió el mes pasado. Al principio pensaba que era el disyuntor o un cortocircuito.” Luego la información corrió por WeChat [red social china], y todos los residentes tenían el mismo problema. Nos dijeron que nuestra residencia consumía demasiada electricidad. Los apagones de este tipo son raros en mayo. Normalmente ocurren en julio o agosto, la época más calurosa en Pekín”, apunta.

El clima está desajustado. Esta semana, el observatorio meteorológico de la capital emitió una alerta amarilla por altas temperaturas, exhortando a los más vulnerables a tener cuidado con las olas de calor.

Las olas de calor en pleno verano no son inusuales en China, sobre todo en el árido oeste y en el sur del país. Pero el gigante asiático se enfrenta en los últimos meses a condiciones meteorológicas extremas, agravadas por el cambio climático, según los científicos.

En enero se batió un récord de frío en China en Mohe, en la frontera con Rusia (-53 °C).

El año pasado, China vivió su agosto más caluroso desde que comenzaron los registros en 1961, tras semanas de una ola de calor inédita.

