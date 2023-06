Desempleo juvenil en China: aumentan los ‘selfies zombis’ en la universidad

China

La tasa de desempleo juvenil en China alcanzó un nuevo récord en mayo y se prevé que siga aumentando en julio de 2023. Ante esta nueva realidad del mercado laboral, algunos se lo toman con humor. Curiosas fotos de graduación en las que aparecen estudiantes "muertos vivientes" han aparecido en las redes sociales en las últimas semanas.

Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde, y Louise May, de la oficina de Pekín

Con el cuerpo y los brazos doblados sobre una valla, tumbada boca abajo sobre una barandilla o frente a la entrada de la universidad, Zhang busca denunciar no el sistema, sino un cierto absurdo de la existencia: pasar años estudiando para el final, no estar seguro de encontrar un trabajo.

"Descubrí estas fotos de estudiantes muertos vivientes en las redes sociales. Me pareció divertido e interesante. No pensaba en el Tangping*, pero me gustaba el estilo zombi. Realmente muestra lo agotado que te sientes al final de un máster", cuenta la ex estudiante de arquitectura en Wuhan.

Estos "selfies zombis" distan mucho de las tradicionales fotos de graduación lisas, incluso retocadas, ramo de flores en mano y libro de texto bajo el brazo, señala CNN, en un momento en que casi 12 millones de recién licenciados acaban de entrar en el mercado laboral chino, un récord.

Fuerte desempleo

Otro récord es el desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años, que alcanzó el 20,8% el pasado mes de mayo. Las empresas son reacias a contratar por la debilidad de la demanda.

De ahí a "quedarse tirada", "Tangping" en mandarín, es un paso que la ex estudiante de arquitectura, que ha encontrado trabajo en la administración, no quería dar: "La mitad de los estudiantes de máster han encontrado trabajo, los demás siguen buscando. Probablemente sea porque el ambiente general no es bueno. Hay muchos trabajos agotadores y mal pagados. Por eso, muchos intentan entrar en la función pública. Y además hay demasiados licenciados".

Demasiados licenciados en algunos sectores, pero pocas manos en las fábricas. El gobierno ha lanzado una reforma educativa para suplir la falta de empleados en la industria. "¡Insuficiente!" dicen algunos jóvenes chinos, que se plantearon el sentido de la vida durante los años Covid y ahora están cansados de largas y estresantes jornadas laborales, por salarios que a veces apenas alcanzan para vivir en las megaciudades chinas, donde el coste de la vida ha subido mucho.

* Tangping es un término que apareció en China en 2021, en referencia a la actitud de algunos jóvenes de rechazar las presiones sociales de la cultura del trabajo, optando por "tumbarse, sin deseo ni exigencia".

