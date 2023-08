Japón se prepara para un nuevo tifón en una temporada letal para el Pacífico

Japón

El tifón Lan se prepara para barrer Honshu, la isla más poblada de Japón. En Tokio y sus vastos suburbios en particular, las autoridades están en alerta máxima. Hace cuatro años, esta región de más de 100 millones de habitantes - cuatro de cada cinco japoneses - fue devastada por dos tormentas muy violentas, que dejaron 80 muertos y 60.000 viviendas dañadas. Este último tifón llega en un momento en que toda Asia está siendo azotada por fenómenos naturales destructivos.

En septiembre y octubre de 2019, las tormentas Faxai y Hagibis, con rachas de hasta 260 km/h, causaron daños considerables, incluidas inundaciones catastróficas. Mientras en Tokio todo el mundo recuerda estas tormentas, hay una gran ansiedad ante la esperada llegada del tifón Lan, informa nuestro corresponsal en Tokio, Bruno Duval.

"Voy a ir al centro de alojamiento de emergencia instalado en el gimnasio de la escuela local. Allí estaré más segura que sola en casa", explica una japonesa. "Si se paran los trenes de alta velocidad, ¿cómo voy a volver a casa, a Nagoya, después del trabajo? ¿Y dónde voy a dormir? Es temporada alta: todos los hoteles están llenos", dice un residente indignado.

"Me he aprovisionado de pan, arroz, fideos instantáneos, barritas de cereales energéticas, etc. He hecho acopio de pan, arroz, fideos instantáneos, barritas de cereales energéticos, etc. Suficiente para comer durante tres días en caso de que no pueda salir de casa", explica otro. "Por si se corta el agua, he llenado la bañera y varios cubos hasta los topes", dice uno, seguido de una mujer que explica: "Mi peor temor es un corte de electricidad. Vivir sin aire acondicionado ni ventiladores cuando hace 40°C a la sombra sería un infierno".

Porque hace cuatro años, más de 450.000 hogares se quedaron sin electricidad. Y se tardó doce días en restablecer la electricidad en toda la región.

Se espera que el tifón Lan toque tierra el martes 15 de agosto en la isla principal de Honshu, trayendo fuertes lluvias y violentas ráfagas de viento, según la Agencia Meteorológica Japonesa. Algunas zonas podrían recibir hasta 50 centímetros de lluvia en 24 horas hasta las 6 de la mañana del martes (21.00 GMT del lunes 14 de agosto), seguidas de más precipitaciones a medida que el tifón atraviese el país, según la agencia.

Numerosos tifones en la región azotan Japón, las dos Corea y China

Los temores llegan en un momento en que la región del Pacífico se ha visto azotada por numerosos fenómenos extremos en los últimos meses.

En China, el número de muertos por las lluvias torrenciales que azotan el norte del país desde el 31 de julio, causando graves inundaciones, volvió a aumentar el viernes 11 de agosto hasta alcanzar al menos 78 personas. Este excepcional mal tiempo es el resultado del tifón Doksuri, degradado a tormenta tras golpear la vecina Filipinas, que barrió el norte de China. Hacia el 1 de agosto, la capital, Pekín, registró las mayores precipitaciones de los últimos 140 años.

La tormenta tropical Khanun, que ya había azotado Japón y luego la península coreana, se aproxima ahora a la República Popular China, que también espera lluvias torrenciales este fin de semana.

A su paso por Corea del Sur, las autoridades tuvieron que evacuar a decenas de miles de personas acampadas en un encuentro mundial de scouts, que ya estaba afectado por una ola de calor. El miércoles, unos 16.000 hogares se quedaron sin electricidad debido a las fuertes lluvias caídas en la isla de Kyushu, la más meridional de Japón.

La tormenta Khanun también llegó a Corea del Norte en la madrugada del viernes 11 de agosto. Se ha instado a los norcoreanos a proteger a toda costa las estatuas de la dinastía Kim, a pesar de que las catástrofes naturales suelen tener mayores consecuencias que en otros lugares de este país solitario y empobrecido. Sus infraestructuras son frágiles y la deforestación de su territorio ha creado un caldo de cultivo para las inundaciones.

