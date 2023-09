Terry Gou, el ‘Trump taiwanés’ que buscará la presidencia de la isla en 2024

Taiwán

El magnate Terry Gou, ex consejero delegado del gigante industrial Foxconn, anunció a principios de esta semana su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Retrato del “Trump taiwanés”, un hombre con buenos lazos con Pekín.

Anuncios Lee mas

Por Nathanaël Vittrant

Terry Gou es el fundador y ex consejero delegado del gigante industrial Foxconn. Es difícil no pensar en Donald Trump cuando se ve a Terry Gou declarar su candidatura, y no sólo porque llega con una gorra. Tiene 72 años, dos más que el ex presidente estadounidense cuando fue elegido a la Casa Blanca, y él también quiere sacudir el sistema político de su país.

"Hay similitudes: como Trump, es un empresario de éxito, no tiene experiencia política real, hace campaña y se vende diciendo que es rico porque sabe llevar un negocio y que, si sabe llevar un negocio, sabrá gobernar un país", explica Ja-Ian Chong, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Singapur.

Su fortuna

Está valorada en más de 7.000 millones de dólares. Se lo debe en gran parte a Foxconn, la empresa que fundó, especializada en la fabricación industrial de equipos electrónicos. Entre sus clientes figuran Apple, Blackberry, Nokia y Amazon. Foxconn es una de las 20 empresas más rentables del mundo. Es una multinacional que se distingue por tener su sede en Taiwán y contar entre sus clientes con grandes multinacionales estadounidenses, pero con la mayoría de sus fábricas en China.

¿Es una ventaja?

Terry Gou cree que sí. Hablando de la gorra que llevaba cuando declaró su candidatura: en ella estaba la bandera de Taiwán, acompañada de las tres letras R.O.C. de República de China. Este es el nombre oficial de Taiwán, pero es sobre todo una señal a Pekín de que no intentará alterar el statu quo. Mientras China amenaza regularmente con invadir Taiwán, Terry Gou es partidario de un acercamiento a Pekín y acusa al DPP, el partido nacionalista en el poder, de haber provocado las actuales tensiones al acercarse a Washington.

"Ante el deterioro de las relaciones a ambos lados del estrecho de Taiwán, y de las relaciones entre China y Estados Unidos, Taiwán no debe convertirse en una nueva Ucrania, y no dejaré que Taiwán se convierta en una nueva Ucrania", proclamó.

¿Cómo piensa conseguirlo?

Terry Gou cuenta con las buenas relaciones que mantiene con las autoridades chinas gracias a su experiencia al frente de Foxconn.

"Ha sido capaz de abrir fábricas con varios miles de trabajadores en toda China, lo que demuestra que ha logrado establecer una relación de confianza con las autoridades chinas, al menos a nivel local. Pero China ya no tiene reparos en atacar a las empresas, incluidas las tecnológicas y las extranjeras. Así que la cuestión es si las conexiones que estableció en el pasado pueden seguir siéndole útiles hoy en día", añade Ja-Ian Chong.

Sin embargo, si su principal argumento es gobernar Taiwán de la misma forma que dirigió Foxconn, hay motivos para preocuparse, según Ja-Ian Chong: "Debe su éxito en China a sus enormes fábricas, vinculadas a suicidios de trabajadores debido a las malas condiciones laborales. Ha habido protestas y Terry Gou ha recibido ayuda del gobierno chino para reprimirlas. Así que si quiere dirigir Taiwán como dirigió esas fábricas, los votantes podrían pensárselo dos veces”, dice.

Terry Gou no es el único candidato de la oposición y, por el momento, en las encuestas de los cuatro candidatos declarados, está último.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo