Aparece de nuevo un monolito misterioso, esta vez en Toronto, Canadá

Un misterioso monolito, similar a los que ya aparecieron brevemente en Estados Unidos, en Holanda, en Polonia y en Rumania, apareció ahora en Toronto, Canadá, según informó la prensa local. Una estructura de cuatro metros de alto, en metal brillante y aparentemente hueca, fue localizada en la costa de la ciudad en vísperas del Año Nuevo. Estos hallazgos se han vuelto virales en las redes sociales debido a las similitudes con los monolitos extraterrestres de la célebre película de ciencia-ficción "2001: Odisea en el espacio", de Stanley Kubrick.

Desde hace algunas semanas, varios monolitos han aparecido y desaparecido en diferentes rincones del mundo.

No es el primero que aparece en el país, con otras estructuras ya reportadas en Vancouver y en Winnipeg.

Imágenes divulgadas en redes sociales, en las que se lo describe como "Mono-terrific", lo muestran con el centro de Toronto detrás, incluyendo el famoso edificio "CN Tower".

Los residentes locales se mostraron un poco confundidos y ansiosos por tomarse una fotografía ante la instalación que muchos consideran una obra de arte dejada por extraterrestres o una promoción para una próxima película.

Poco después fue vandalizado con pintura roja, pero eso no impidió que numerosos visitantes se acercaran a la estructura metálica.

Y es que a muchos les preocupa precisamente que el monolito atraiga multitudes a la zona de Humber Bay, saltándose así las recomendaciones de las autoridades para que se queden en sus hogares con el fin de detener la expansión del covid-19.

Hasta el momento, nadie se ha atribuido la autoría de este monolito ni de ninguno de los demás que aparecieron en distintos lugares del mundo y luego desaparecieron. Aunque se piensa que podría formar parte de una estrategia de comunicación o de promoción de algo.

Primer monolito aparece en el desierto de Utah en noviembre

El primer monolito, que fue avistado en noviembre pasado en el desierto de Utah, Estados Unidos, captó la atención mundial, en particular porque muchos vieron en la estructura un parecido con los monolitos extraterrestres que catalizan el progreso de la humanidad en el filme "2001 Odisea en el Espacio" del director Stanley Kubrick.

El primer monolito apareció en una zona desértica, al sureste de Utah, Estados Unidos, para luego desaparecer. © Reuters

El 10 de diciembre pasado, el monolito de metal surgió en Varsovia, en Polonia, a orillas del río Vístula en la capital polaca. La aparición fue señalada por personas que realizaban su jogging matutino a lo largo del río, según los medios locales.

El 7 de diciembre fue al norte de Holanda donde apareció este objeto, en terrenos privados cerca de la reserva natural de Kiekenberg, en la norteña provincia de Frisia, de acuerdo con Imke Boerma, portavoz de Staatsbosbeheer, organización holandesa de guardabosques.

Monolito hallado en Holanda. © Twitter

"Suponemos que probablemente fue instalado durante el fin de semana, puesto que los excursionistas que marchaban por el lugar lo encontraron (...) Pero no sabemos cómo ha llegado hasta allí", indicó Boerma a la AFP.

Un objeto de aspecto muy parecido fue encontrado a mediados de noviembre en el desierto de Utah (EEUU), para desaparecer pocos días después.

Otros dos aparecieron días más tarde en Rumanía y en el estado de California, en los Estados Unidos. Un cuarto fue encontrado poco después en una playa de la Isla de Wight, al sur de Inglaterra.

Otro monolito, en la antigua fortaleza de Petrodava, en Neamt, Rumania, fue descubierta el 26 de noviembre del 2020. © Twitter

Estos hallazgos se han vuelto virales en las redes sociales.

Un colectivo denominado The Most Famous Artist, con sede en Nuevo México (EEUU), reclamó la autoría del monolito de Utah, pero no así de los encontrados en Rumania, en el Reino Unido y Holanda.

(Con la AFP)

