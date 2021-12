Cápsulas del tiempo: ¿Tiene sentido encapsular su época?

Desde la pirámide de Keops hasta el Tesla de Elon Musk orbitando alrededor del Sol, el ser humano lleva milenios intentando congelar conocimientos, seres u objetos en el tiempo. Algunas cápsulas del tiempo están diseñadas para ser abiertas un día, otras no, pero todas son reflejo de su sociedad. Por ello, interesan a antropólogos, historiadores, pero también a ciertos filántropos.

Por Léopold Picot.

¿Qué esperábamos encontrar en la segunda cápsula del tiempo en Richmond, Virginia, enclavada durante 134 años en el pedestal de la estatua del general confederado Robert Lee y abierta esta semana? Un tesoro, decían los soñadores. Una fotografía inédita de Abraham Lincoln, esperaban algunos especialistas. Al final, fueron unas cuantas piezas de munición de la Guerra Civil, artículos de periódico, varios documentos, monedas y dos pequeñas esculturas de madera. También humedad.

Abrir una cápsula del tiempo, un recipiente sellado con objetos representativos de una época para las generaciones futuras, puede resultar a veces decepcionante. Uno de los miembros fundadores de la Sociedad Internacional de Cápsulas de Tiempo (The International Time Capsule Society, ITCS), William E. Jarvis, llegó a escribir: "Si [los objetos de una cápsula] no están totalmente perdidos para el futuro, pueden ser fácilmente interpretados como extraños o incomprensibles, o incluso ser considerados como basura sin valor, sin interés".

Sin embargo, las cápsulas del tiempo son indicativas de las sociedades que las producen y son de indudable interés. Para los historiadores y los antropólogos, en primer lugar, pero también para la humanidad en su conjunto.

Recipientes sagrados en el África subsahariana

Michèle Coquet es antropóloga. Antes de escribir un artículo sobre las cápsulas del tiempo, ya había encontrado objetos similares durante su trabajo en el África subsahariana. En algunos grupos humanos, especialmente en Burkina Faso, los recipientes se transmiten de generación en generación, con la prohibición de abrirlos.

"Lo que se esconde en el interior es un secreto. Son objetos poderosos, objetos de culto, que a menudo tienen que ver con la inscripción en un tiempo mítico del grupo humano que los posee", explica la antropóloga. Los que las abren exponen a su grupo a la muerte.

Sin embargo, la tradición oral ha permitido a algunos individuos conocer lo que se ponía en las cajas. " Por lo general, se trata de fragmentos de artefactos, piezas orgánicas, semillas, objetos metálicos… Estos objetos sintetizan la forma en que la sociedad humana se ve a sí misma en el mundo, como una sociedad de agricultores, herreros, que cultiva un determinado tipo de cereal", analiza Michèle Coquet.

Miles de cápsulas enterradas

Según estimaciones de la Sociedad Internacional de Cápsulas de Tiempo, existen entre 10.000 y 15.000 cápsulas de tiempo en el mundo. Estas figuras son evocadoras, según la antropóloga: "Para nuestros contemporáneos, estos rituales de encapsulación se están globalizando, y revelan una ansiedad por el futuro, más aún con la pandemia. Vivimos en un estado de incertidumbre, de ansiedad para algunos, sin mucho a qué aferrarse. La cápsula del tiempo revela todo esto, por lo que es un objeto irrisorio, pero profundamente complejo, que sostiene imaginaciones, esperanzas y creencias", dice.

En el sitio web del ITCS se hace referencia pública a 1.028 cápsulas del tiempo: antes de la era digital, el ITCS ya habría registrado físicamente miles más. La mayoría se encuentra en Estados Unidos. "Allí, es compulsivo desde el siglo 19", se sonríe Michèle Coquet. "Mi hipótesis es que fueron enterrados con la idea de que era necesario enterrar los restos de la civilización occidental en suelo americano, cuando los restos en tierras norteamericanas eran restos amerindios", añade.

Hoy en día, la ritualización del proceso de enterrar una cápsula del tiempo es importante para la sociedad que lo orquesta. En Estados Unidos, hay monumentos, placas conmemorativas que designan la cápsula del tiempo enterrada con su fecha de apertura... "En el caso de los entierros institucionales, para las escuelas, los municipios, hay un discurso, pequeñas bandas, un artículo en el periódico... Estos gestos de entierro se perciben como gestos que permiten a los vivos inscribirse en el futuro a través de la memoria, de la transmisión", explica Coquet. Lo que interesa a los antropólogos es esta preocupación de todos los pueblos vivos por el paso del tiempo, que se preguntan cómo hacer para que su presente pueda transmitirse, pueda perdurar, cómo seguir existiendo en el futuro.

Las cápsulas del tiempo pueden tener un interés educativo. Por ejemplo, en 2018, la Universidad de Lieja enterró una cápsula del tiempo en su explanada para provocar un intercambio instructivo en el futuro. El rector de la Universidad de Lieja, Albert Corhay, declaró en su discurso de inicio de curso: "Esta cápsula ha sido creada por los estudiantes de los másteres de Ciencias Políticas y Geografía que se han cuestionado el futuro de nuestras democracias en el marco de su curso de prospectiva. En 2030, estos mismos estudiantes serán invitados a abrir la cápsula junto a los estudiantes del futuro para comparar su trabajo y sus puntos de vista".

Dejando un rastro milenario, o más

Otros proyectos de cápsulas del tiempo rozan más la ciencia ficción y tienen objetivos muy ambiciosos. En 2018, Elon Musk, el multimillonario estadounidense obsesionado con la conquista de Marte, envía su propio coche Tesla a la órbita del Sol. En su guantera, un CD tallado en cuarzo, un cristal muy resistente, que contiene las novelas de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Durante al menos 30 millones de años, el Tesla Roadster orbitará alrededor de nuestra estrella.

Este cristal de cuarzo fue grabado por la Arch Mission Foundation. Cofundada por el empresario Nova Spivack, esta fundación sin ánimo de lucro tiene un objetivo. "Queremos preservar la historia y el patrimonio de las civilizaciones humanas almacenándolas por todas partes. Pero, ¿qué pasaría si se produjera un cataclismo en la Tierra? Así que los colocamos en otros lugares, no sólo en nuestro planeta", dijo Nova Spivack a RFI.

Cápsulas del tiempo alrededor del Sol, pero también en la Luna: en 2019, un módulo de aterrizaje lunar enviado por Israel se estrelló en nuestro satélite natural, llevando una copia completa de la Wikipedia creada por la Arch Mission Foundation. Un éxito para Nova Spivack: "Nuestro disco era de metal, así que creemos que sigue intacto en la Luna. Sin embargo, por precaución, enviaremos uno nuevo en 2022".

Nova Spivack no piensa detenerse ahí. Quiere enviar más datos al sistema solar. "Por supuesto, no estaremos vivos cuando los encuentren. Pero queremos depositarlos en todas partes, para estar seguros de que este proyecto nos sobrevivirá. Una ubicación no es suficiente, 100, 1.000 ubicaciones garantizan que este proyecto tenga éxito, lo sabemos, estadísticamente", afirmó.

Codificar datos en el ADN, dejar huellas en la realidad virtual... Se están explorando todas las vías en un intento desesperado por dejar un rastro de nuestra civilización. Esperemos que quienes lean estos datos almacenados se encuentren con una página de Wikipedia que les permita comprender mejor nuestra civilización.

