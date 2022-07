'Los modelos climáticos sugerían que esto no iba a ocurrir antes de 2030-2040'

Clima

Europa se ahoga con las altas temperaturas que ha traído una nueva ola de calor. En varios países como España, Portugal o Francia, el termómetro bate récords por segunda vez este verano. Un fenómeno que los científicos habían pronosticado, pero no en esta década. Entrevista con Lorenzo Labrador, oficial científico de la Organización Meteorológica Mundial.

Anuncios Lee mas

RFI: Esta especie de apocalipsis canicular los expertos advirtieron que iba a ocurrir si no se evitaba el cambio climático. ¿Qué es lo que particular de esta ola de calor?

Lorenzo Labrador: Lo particular es lo intensa que está resultando ser y lo relativamente temprano en el verano. Estamos apenas a mediados de julio y usualmente se suele ver este calor intenso entre julio y agosto. Ya hubo una ola de calor en Francia en junio. Esta es la segunda y es particularmente intensa, aunque aún no se han roto los récords absolutos de temperatura. No se puede decir tampoco que es la ola de calor más intensa que ha habido. Lo que preocupa y lo que se está viendo es que estas olas de calor en Europa están siendo más frecuentes y fuertes.

La comunidad científica que estudia el clima y el calentamiento global advirtió que estas condiciones se iban a dar. Pero lo estamos viendo aparentemente una década o dos antes de lo que los modelos sugerían. Se creía que esto iba a ocurrir del 2030 al 2040. Estamos a principios de la década del 2020 y ya estamos viendo temperaturas cada vez más altas y olas de calor más sucesivas.

RFI: El escenario que se tenía que evitar se nos ha adelantado. ¿Qué puede hacer la ciudadanía?

Lorenzo Labrador: La ciudadanía puede hacer dos cosas. La primera, es cuidarse y ponerse al abrigo de este tipo de evento, es decir, limitar la exposición al sol, limitar el ejercicio, las actividades físicas que aumenten la temperatura corporal de modo que no se ponga encima del calor que hay.

Por otro lado, lo que puede hacer la raza humana completa es inmediatamente limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Es la única solución y se debe hacer lo más rápido posible. La comunidad científica sugiere que se deben limitar las emisiones de efectos de gas a invernadero al 50% de los valores actuales de aquí al final de la década de 2020.

RFI: ¿Se han tomado ya algunas acciones políticas en ese sentido que no dependan únicamente de la buena voluntad individual?

Lorenzo Labrador: No, lo que estamos viendo es que las emisiones siguen en aumento. Lamentablemente, la voluntad política no parece estar ahí. No estamos viendo que haya una reducción. Por el contrario, en los últimos tres o cuatro años hemos visto un aumento de las emisiones de gases invernadero.

Estamos viendo que en Europa ocurre este fenómeno, pero también está pasando en todos los veranos y en todas regiones del mundo. Ha habido olas de calor reciente en lo Estados Unidos, otra sumamente fuerte en India y en Australia, el año pasado, donde hubo unos incendios forestales fuera de control.

La única y la mejor solución a este problema es definitivamente tomar conciencia de que esto se debe a las actividades humanas y en particular a la quema de combustible fósil que genera esta emisión de gases de efecto invernadero.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo