Científicos identifican en Chile un pterosaurio, o dragón volador prehistórico

Un grupo de científicos trabaja en el hallazgo e identificación de fósiles de un pterosaurio en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, el 11 de agosto de 2013 A team of Chilean scientists have for the first time identified fossil remains of a pterosaur in the Atacama Desert, a flying dragon that inhabited the northern part of the country during the Jurassic period, some 160 million years ago, the University of Chile announced on Friday.

- Universidad de Chile/AFP