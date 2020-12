Yoko Ono insta a controlar las armas en 40 aniversario del asesinato de John Lennon

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, aprovechó este martes el 40 aniversario del asesinato del legendario músico para llamar a un mayor control de armas, en medio de emotivos tributos al artista en Nueva York.

A media mañana del martes, un santuario con flores, fotos y un pequeño árbol ya se posaba sobre el mosaico "Imagine" situado en el memorial al artista en el gigantesco Central Park neoyorquino.

Ono aprovechó la fecha para pedir un llamado de conciencia y reclamar cambios en la legislación sobre armas.

Ono, que presenció el asesinato de su esposo a muy poca distancia, subió en su cuenta de Twitter una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon, con la siguiente leyenda: "Más de 1.436.000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980".

En su tuit sobre la muerte de su esposo, Ono incluyó varias etiquetas, incluyendo #guncontrol (control de armas) y #end gun violence (fin a la violencia con armas).

También, colocó la etiqueta de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), la poderosa organización que desde hace décadas aboga por eliminar los controles sobre la tenencia de armas de fuego.

"La muerte de un ser querido es una experiencia que deja una fuerte marca", destacó la artista de 87 años, que aún vive en el edificio Dakota, en Manhattan, a las puertas del cual Lennon fue ultimado de un disparo.

- Un vacío enorme -

No solo la viuda expresó su lamento, sino también sus hijos Julian y Sean.

"Después de 40 años, Sean, Julian y yo aún lo extrañamos. 'Imagine all the people living life in peace,' (Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz)", agregó Ono, citando la canción de 1971 que coescribió con Lennon y que se convirtió en el sencillo más vendido de la carrera como solista del ex Beatle.

Julian, el hijo mayor de Lennon, de 57 años, rindió homenaje a su padre subiendo una foto en Twitter con el mensaje "As Time Goes By..." ("A medida que pasa el tiempo...", canción del filme Casablanca).

Por su parte, Sean, de 45 años, publicó una tierna foto familiar.

Sus excompañeros de los "Fab Four" (los cuatro fabulosos) también expresaron sus sentimientos por la fecha: "Un día triste, triste pero recordando a mi amigo John con la gran alegría que trajo al mundo", publicó el músico Paul McCartney, con quien firmó la mayoría de los grandes éxitos de The Beatles.

De su lado, el exbaterista de los "genios de Liverpool", Ringo Starr, solicitaba en las redes sociales que todas las estaciones de radio del mundo tocaran "Strawberry Fields Forever" en algún momento del martes.

- Letras aún vigentes -

En el memorial del Central Park los admiradores de Lennon cantaron y bailaron mientras un guitarrista rasgueaba melodías que incluían "Norwegian Wood" de The Beatles.

Tepper Saffren, que se hace llamar "Sargento Tepper" y acude regularmente a la esquina del parque para cantar versiones de los Beatles, declaró a la AFP que el poder de las letras de Lennon todavía suena con fuerza y muy ajustadamente al mundo de hoy.

"Cuando tocas cualquier canción de los Beatles, todos encuentran algo que pueden aprovechar", dijo el joven de 28 años.

"Y por lo general es una buena sensación, o al menos una hermosa sensación", acotó.

Cuando interpretas esas canciones en el memorial, "es como si fueras el centro de esa bondad y alegría, porque en realidad solo estás canalizando a John", subrayó el músico.

"Escribió canciones que son muy significativas y muy aplicables a la actualidad", dijo Clara Tello, una peruana de 39 años que se aventuró a Nueva York desde la capital estadounidense, Washington, para conmemorar el día por octavo año consecutivo.

- Tragedia conmovedora -

Con 40 años, Lennon había vuelto a escribir canciones -tras una pausa de cinco años para criar a su pequeño hijo Sean- antes de ser ultimado.

La pareja regresaba a su departamento en el famoso edificio Dakota, frente al Central Park, cuando Mark David Chapman, un fanático perturbado de los Beatles, disparó contra Lennon.

"¡Dime que no es cierto!", exclamó entonces Ono, horrorizada.

Lennon fue llevado a la sala de emergencias en el asiento trasero de una patrulla policial, una experiencia desgarradora que se detalló en The New York Daily News al día siguiente.

Los oficiales estaban incrédulos en la sala de emergencias, decía el relato, cuando "John Lennon, cuya música conocían, cuya música era conocida en todas partes del mundo, se convirtió en otra persona que murió después de recibir un disparo con un arma en las calles de Nueva York".

Tras el asesinato, Ono se abocó a preservar la memoria de Lennon, financiando la construcción del memorial Strawberry Fields de Nueva York, sitio de peregrinación para los seguidores del ex Beatle de todo el mundo.

