Frases de John le Carré

Londres (AFP)

Estas son algunas de las frases y declaraciones más conocidas del escritor británico del relato de espionaje John le Carré, quien falleció a los 89 años.

- Maquiavélico -

"El espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados"

- "El espía que surgió del frío" (1963)

- El amor duele -

"¿Sabes lo que es el amor? Te lo voy a decir: es todo aquello que aún puedes traicionar"

- Adrian Haldane, en "El espejo de los espías" (1965)

- Verdades ocultas -

"Cuantas más identidades tiene un hombre, más expresa la persona que oculta"

- "El topo" (1974)

- De la teoría a la práctica -

"Un escritorio es un lugar peligroso desde el que ver el mundo"

- "El honorable colegial" (1977)

- Encontrar una causa -

"Eres un espía perfecto. Lo único que necesitas es una causa"

- Axel, el espía checo, dirigiéndose a Magnus Pym, en "El espía perfecto" (1986)

- De Marx al dinero -

"Ahora que habíamos derrotado al comunismo, íbamos a tener que derrotar al capitalismo"

- Ned, personaje principal de "El peregrino secreto" (1990).

- Invasión de Irak -

"Estados Unidos ha entrado en uno de sus periodos de locura histórica pero este es el peor de cuantos recuerdo: peor que el macartismo, peor que la bahía de Cochinos y, a largo plazo, potencialmente más desastroso que la Guerra de Vietnam"

- Comentario de John le Carré al diario The Times en enero de 2003 sobre los preparativos para la invasión de Irak.

- Carrera variada -

"Además de espiar, en el pasado vendí toallas de baño, me divorcié, lavé elefantes, falté a la escuela, diezmé un rebaño de ovejas galesas con un obús de 25 libras (11,3 kg) porque era demasiado tonto para entender las instrucciones del oficial de artillería, enseñé a niños en una escuela especial"

- De su página web

- ¿Por qué Le Carré? -

"Con frecuencia me han preguntado por qué elegí este ridículo nombre, ahí es donde la imaginación del escritor viene en mi ayuda. Me vi sobre el puente de Battersea, encima de un autobús, mirando a una sastrería... y se llamaba algo así, Le Carré. Esta historia ha contentado a todos durante años. Desgraciadamente, las mentiras nunca aguantan mucho. Últimamente he tenido unas terribles ganas de verdad. Y la verdad es que no lo sé"

- Entrevista concedida a la Revue de Paris, 1996

- A la antigua usanza -

"Odio el teléfono. No puedo mecanografiar, prefiero escribir. Vivo en un acantilado de Cornualles y odio las ciudades. Tres días y tres noches en una ciudad es mi máximo".

- De su página web

