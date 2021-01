Fallece el director de cine británico Michael Apted

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El director británico Michael Apted, famoso por su serie documental "Up" y su trabajo en la saga James Bond, falleció este viernes a los 79 años, declaró su agente.

Michel Apted dirigió, entre otras, "Nashville Lady" ("La hija del minero" en América Latina, "Quiero ser libre" en España), de 1980, y "Gorillas in the Mist" ("Gorilas en la niebla"), de 1988, así como el filme de la saga James Bond de 1999 "The World Is Not Enough" ("El mundo nunca es suficiente" en España, "007: El mundo no basta" en América Latina).

Pero en Reino Unido se dio a conocer, sobre todo, por su serie documental "Up" en la que grabó cada siete años la evolución de 14 niños británicos de medios socioeconómicos distintos, desde que tenían siete años, cuando el proyecto empezó en 1964, hasta sus 63 años.

"Sentimos tristeza en el corazón hoy, al llorar la desaparición de este querido director", declaró en un comunicado Thomas Schlamme, actual director del Sindicato de directores de Estados Unidos (DGA), del que Michael Apted también fue presidente.

"Su herencia quedará por siempre grabada en el mundo del cine y de nuestra asociación", agregó Thomas Schlamme, quien calificó a su predecesor de "visionario intrépido" y del que alabó su "sabiduría" y su "ingenio".

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Michael Apted", dijo por su parte Kevin Lygo, director de ITV, la cadena que retransmitía los documentales en los que había seguido la vida de 14 británicos.

"La serie 'Up' mostró todo lo bueno que podía dar la televisión en su ambición y su capacidad en ser el espejo de la sociedad y en entretener a la gente, enriqueciendo a la vez nuestra perspectiva sobre la condición humana", añadió.

Según Thomas Schlamme, Michael Apted deja atrás a su esposa, Page, y a tres hijos: Jim, John y Lily.

© 2021 AFP