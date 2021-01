‘Noche blanca’, París vista por el fotógrafo chino Feng Li

La pasión de Feng Li es capturar la vida diaria de su ciudad natal en el sur de China. Para el décimo festival PhotoSaintGermain de París (del 7 al 23 de enero en París), Feng Li enfocó su cámara en las calles parisinas, y el resultado, sus fotografías inéditas, son expuestas junto al Sena. Con "Noche Blanca en París", el fotógrafo chino, que no habla ni francés ni inglés, ha conseguido tomar imágenes fuera de lo común en la capital francesa.

Por Siegfried Forster.

Feng Li utiliza su cámara como una escofina. Con la ayuda de un poderoso flash, logra extraer de las personas espontáneamente fotografiadas detalles inesperados y deliciosos.

Entrevista con Victoria Jonathan, fundadora de la agencia franco-china Doors y comisaria de la “Noche Blanca en París” de Feng Li, una serie de 35 obras inéditas, presentadas al aire libre en la calle frente al Museo de Orsay.

Foto de la serie “Noche Blanca en París” del fotógrafo Feng Li en el festival PhotoSaintGermain. © Siegfried Forster / RFI

RFI: Feng Li ha expuesto en algunos festivales de fotografía muy prestigiosos como los Encuentros de Arles pero muy poca gente conoce a este fotógrafo chino. ¿Quién es Feng Li?

Victoria Jonathan: Feng Li es un fotógrafo que comenzó en el departamento de propaganda de la provincia de Sichuan. No se puede imaginar nada más oficial en China. Durante años, su trabajo le llevó a fotografiar eventos organizados por las autoridades de la provincia o de la ciudad de Chengdu, donde vive. Paralelamente a este trabajo, muy oficial y muy en línea con la propaganda del partido comunista, comenzó a fotografiar escenas callejeras durante la noche de Chengdu. A través de este trabajo, se establecieron características formales que siguen vigentes hoy en día en su obra: el formato vertical, el uso del flash... Características nacidas al principio por el contexto de fotografiar en la calle de noche sin mucha preparación. Pero con el tiempo se convirtió en su estilo que vemos en esta serie de “Noche Blanca”.

RFI:¿Cómo nació esta serie?

Victoria Jonathan: Feng Li la comenzó hace 13 o 14 años, al principio se centró principalmente en la ciudad de Chengdu. En 2017, expuso y ganó un premio en el festival de Jimei x Arles en China, que dirigí durante tres años con Bérénice Angremy. Esto le permitió exponer en los Encuentros de Arles en 2018. Era la primera vez que hacía un proyecto fuera de China. Durante el festival de de Arles, continuó a trabajar en serie “Noche Blanca”. También tuvo la oportunidad de fotografiar París y Berlín.

RFI: Las fotos de “Noche Blanca en París” fueron tomadas entre 2017 y 2019. ¿Qué nos hace descubrir?

Victoria Jonathan: Un París que un parisino no esperaría, gracias a la frescura de la perspectiva del fotógrafo. París es quizás uno de los temas más clichés de la fotografía. Para Feng Li, no fue nada fácil transponer a París su mirada más bien sarcástica y muy aguda de la realidad , que realmente se aplica muy bien a lo que está sucediendo en China hoy en día. Vemos lugares conocidos como Pigalle, el Sena, el parque de atracciones de las Tullerías, la Semana de la Moda, pero los vemos de una manera diferente, cruda. Realmente tiene un talento para encontrar situaciones ligeramente surrealistas, caras y siluetas que son un poco enigmáticas, en los rincones de las calles.

RFI: “Noche Blanca en París” captura escenas muy frontales, a veces sorprendentes, a veces banales, pero siempre llamativas e inquietantes sin saber realmente por qué. Y al final, estamos de acuerdo con él: sí, eso es París. ¿Por qué?

Victoria Jonathan: Para empezar, Feng Li no habla ni francés ni inglés. Hizo este trabajo durante tres viajes, en 2017, 2018 y 2019, durante una residencia de cuatro meses en la Cité internationale des arts. Estaba realmente perdido en la ciudad, incapaz de comunicarse con los habitantes. Su forma de comunicarse es con su cámara. Él trabaja muy rápido, no pide permiso a la gente que fotografía en la calle, como muchos fotógrafos callejeros. Toma fotos tan rápido que captura esos momentos en el acto.

RFI: Feng Li nació en 1971, tiene ahora 50 años y casi 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram @fenglee313. ¿Cómo utiliza las redes sociales para su trabajo fotográfico que en formato vertical?

Victoria Jonathan: Publica mucho en las redes sociales. Publica imágenes de su serie “Noche Blanca en París” que es también el título que da a todo su trabajo artístico. También publica algunas de sus colaboraciones dado que a menudo ha sido invitado por revistas de moda, porque su estilo atrae a las marcas.

RFI: ¿Qué ha publicado desde la pandemia de Covid-19 y durante el confinamiento?

Victoria Jonathan: En China, no hubo un confinamiento general. El virus estaba muy localizado en la ciudad y la región de Wuhan. En otras partes del país hubo restricciones, pero no un confinamiento como en Francia o en Europa. En China la vida retomó rápidamente su curso, especialmente en una ciudad como Chengdu, que está muy lejos de Wuhan. Por lo que sé, Feng Li no ha hecho ningún trabajo específico en relación con Covid-19.

RFI: Las fotos de Feng Li son expuestas en una especie de cubos instalados al pie del Museo de Orsay, junto al Sena, en una zona por donde pasa mucha gente. ¿Qué efecto visual buscó con esta ubicación?

Victoria Jonathan: Fue la ciudad de París la que propuso esta ubicación para el décimo aniversario del festival. Es una oportunidad extraordinaria porque estamos en el corazón del París histórico, junto al Museo de Orsay, al Louvre, están las Tullerías enfrente, y el Grand Palais no muy lejos. Es un lugar tan parisino. Lo que es bastante divertido, porque estas fotos de la calle, con toda su diversidad, encajan en este contexto.

RFI: Usted habla francés, inglés, chino. ¿La percepción de la obra de Feng Li es diferente en los países francoparlantes y angloparlantes en comparación con el público de China?

Victoria Jonathan: En Francia, como conocemos pocos fotógrafos chinos, él representa una nueva mirada. En Europa conocemos a Ai Weiwei, que no sólo fotógrafo, pero tuvo una exposición en el Jeu de Paume que causó un gran revuelo. Feng Li forma parte de la generación de fotógrafos chinos que se ha hecho conocer en los últimos años en Occidente. Hubo una gran exposición de Ren Hang en el MEP. En el festival de Jimei x Arles, en China, pudimos exponer a varios fotógrafos chinos como Pixy Liao, Lei Lei, Wong Wingsang, todos ellos muy arraigados en la actualidad y la contemporaneidad de la sociedad china, y que al mismo tiempo han absorbido los códigos visuales internacionales y la forma de comunicarse internacionalmente a través de Instagram, etc. Es una obra que finalmente es accesible a un público francés y europeo, siendo al mismo tiempo muy china.

RFI: Algunas personas comparan el trabajo de Diane Arbus o Martin Parr con el de Feng Li, un autodidacta. ¿Tiene él algún modelo o maestro?

Victoria Jonathan: No muchos. Cuando se le hace esta pregunta, cita a los fotógrafos que acabas de mencionar, pero no se inspira o tiene influencias del trabajo de ningún fotógrafo en particular.

