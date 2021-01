Netflix estrenará 70 producciones en 2021

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Anticipándose como el gran vencedor del año cinematográfico 2020, marcado por la pandemia, Netflix anunció este martes la lista de sus estrenos previstos para 2021, con nada menos que 70 largometrajes y una lluvia de estrellas.

El anuncio es inusual para la plataforma de videos por demanda, que generalmente solo lanza una película a la vez.

La compañía supera ahora en volumen, de lejos, la producción de todos los estudios de Hollywood.

La presentación llega justo después de la del estudio Warner Bros., que para sorpresa general anunció que estrenaría simultáneamente en cines y en su plataforma HBO Max todas sus películas programadas para 2021, 17 en total.

Desde dramas hasta comedias, ciencia ficción, terror e incluso western, el servicio de video en línea ha incursionado en los principales géneros del cine moderno, con algunos títulos que pueden aspirar a recibir los premios más prestigiosos del cine.

Netflix solo divulgó las fechas de estreno de diez películas, todas programadas entre principios de enero y mediados de marzo.

Junto con la lista de películas, la plataforma lanzó un corto video de promoción destacando a las estrellas, con Gal Gadot ("Wonder Woman 1984"), Dwayne "The Rock" Johnson ("Rápido y furioso" o "Jumanji") y Ryan Reynolds ("Deadpool").

La apuesta va más allá y, además de ellos, lanza cintas con Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, todos ganadores del Óscar.

En cuanto a los directores, destacan entre los fichajes la también oscarizada neozelandesa Jane Campion, con "The Power of the Dog", así como la actriz estadounidense Halle Berry y el dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda (director del musical "Hamilton"), estos dos últimos por primera vez detrás de la cámara.

Entre los largometrajes más esperados se encuentran "Don't Look Up" de Adam McKay ("La gran apuesta" y "El vicepresidente"), con Leonardo DiCaprio, así como "The Harder They Fall", un western coproducido por el rapero Jay-Z con un elenco totalmente afroestadounidense.

Netflix también parece apostar mucho a "Red Notice", con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, un film de acción cuyo presupuesto ascendería a 160 millones de dólares según varios medios estadounidenses.

Consultada por AFP, Netflix no especificó si estas películas serán proyectadas en salas de cine.

