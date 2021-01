Drama sobre aborto adolescente lidera nominaciones al premio Spirit

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Hollywood echó su primer vistazo a los favoritos para su temporada de premiaciones el martes cuando se dieron a conocer los nominados al Film Independent Spirit Award, con el drama sobre el aborto en adolescentes "Never Rarely Then Always" como protagonista.

El filme quedó al frente con siete nominaciones, seguido de cerca por el retrato de una familia coreano-estadounidense "Minari" con seis y las dos películas que son señaladas como seguras protagonistas de todas las premiaciones: "Nomadland" y "Ma Rainey's Black Bottom".

Los premios Spirit solo consideran películas hechas con un presupuesto menor a 22,5 millones de dólares, pero son un marcador temprano importante para los contendientes independientes al Óscar, particularmente en un año en el que los grandes estudios retrasaron películas importantes debido a la pandemia del covid-19.

"Never Rarely Sometime Always" fue estrenada en el festival de cine de Sundance en enero de 2020 y ganó el segundo premio del festival de Berlín justo antes de la pandemia en febrero.

En esta película estadounidense, Sidney Flanigan interpreta a una joven de 17 años de Pensilvania obligada a viajar a Nueva York para poner fin a un embarazo no planeado.

Flanigan fue nominada para un premio Spirit junto a la actriz de reparto Talia Ryder.

La película también recibió nominaciones al mejor filme y mejor dirección.

"Minari", que sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a las zonas rurales de Arkansas en la década de 1980 para rehacer una nueva vida, espera emular el éxito de la gran ganadora del Óscar del año pasado "Parasite".

También fue nominada la última actuación de Chadwick Boseman, en el drama de blues de la década de 1920 "Ma Rainey's Black Bottom" producido por Netflix, que recibió otros cuatro reconocimientos.

La estrella de "Black Panther" murió el pasado agosto de cáncer.

Quedó igualada con "Nomadland", una película sobre una comunidad de ancianos idealistas y nómadas que deambulan por Estados Unidos en camionetas antiguas, que se llevó los principales premios en los festivales de cine de Venecia y Toronto y es considerada una de las principales candidatas a los Óscar.

Las cuatro películas fueron nominadas a mejor largometraje, junto con "First Cow".

En la última década, cinco ganadoras del premio Spirit Award a la mejor película han pasado a la gloria de mejor película en los Premios de la Academia, incluidas "Moonlight", "Spotlight" y "Birdman".

A medida de que una temporada de premios retrasada y fragmentada finalmente se pone en marcha, las nominaciones para los Globos de Oro y los Premios SAG se anunciarán la próxima semana.

Las nominaciones al Óscar siguen en marzo.

Los Spirit se entregarán el 22 de abril en una ceremonia televisada, tres días antes de los Premios de la Academia.

© 2021 AFP