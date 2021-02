La película "Mank", de Netflix, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

"Mank" de Netflix, un drama en blanco y negro ambientado en la edad dorada de Hollywood sobre la realización de "Ciudadano Kane", encabezó este miércoles las nominaciones a los Globos de Oro, marcados este año por una fuerte presencia de las mujeres en las categorías de dirección.

"Mank" obtuvo seis nominaciones, incluido el de mejor drama, seguido por otra película de Netflix, "The Trial of the Chicago 7", que obtuvo cinco.

La plataforma de video, que visiblemente se ha beneficiado de los confinamientos vinculados a la pandemia y el aplazamiento de grandes producciones de estudios tradicionales, obtuvo 22 selecciones este año, frente a las 17 del año pasado.

Pero un pequeño lote de títulos de prestigio de los principales estudios tradicionales se mantuvieron firmes, con "Nomadland" de Disney, "The Father" de Sony y "Promising Young Woman" de Universal obteniendo cada uno cuatro reconocimientos.

Los Globos de Oro son uno de los premios más codiciados del cine estadounidense: son un importante indicador de qué películas y actores tienen más posibilidades de ganar la famosa estatuilla dorada de los Óscar.

La edición número 78 de los Globos de Oro, que también honran a los mejores en televisión y son votados por miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se transmitirá el 28 de febrero, más tarde de lo habitual por la pandemia.

El rival de Netflix, Amazon Prime, quedó en segundo lugar con siete nominaciones cinematográficas, incluidas tres cada una por "One Night in Miami" y "Borat Subsequent Moviefilm".

Sacha Baron Cohen protagoniza la secuela de su falso documental sobre un periodista kazajo ficticio y obtuvo una segunda nominación por su trabajo de reparto en "Chicago 7".

El thriller de venganza #MeToo "Promising Young Woman" en particular superó las expectativas con el reconocimiento al mejor drama, director, guión y actriz para Carey Mulligan.

Mulligan competirá con Viola Davis por el drama de blues de los años 20 "Ma Rainey's Black Bottom", así como con Frances McDormand por "Nomadland".

El competitivo premio al mejor actor en una categoría de drama también contará con pesos pesados como Anthony Hopkins por "The Father, y Gary Oldman por "Mank".

- Las directoras se abren paso -

El año pasado, los Globos, otorgados por unos 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, fueron objeto de fuertes críticas por dejar fuera totalmente a las mujeres en la categoría de "mejor director" para una película.

Pero este año, con Chloe Zhao, Emerald Fennel y Regina King ("One Night in Miami") las mujeres son mayoría, y compiten junto a David Fincher y Aaron Sorkin.

Solo cinco mujeres habían sido nominadas a mejor directora en la historia de los Globos anteriormente. Sorprendentemente, Meryl Streep se perdió una nominación por el musical de Netflix "The Prom".

"Hamilton" de Disney +, creada a partir de múltiples actuaciones con el elenco original de Broadway, obtuvo dos nominaciones, incluida la mejor película musical o de comedia, y mejor actor para el creador Lin-Manuel Miranda.

El aclamado drama familiar coreano-estadounidense "Minari" fue nominado en la categoría de lengua extranjera, intentando emular a la exitosa "Parasite" del año pasado.

En las categorías de televisión, Netflix volvió a dominar, con 20 nominaciones frente a las siete de su rival más cercano, HBO.

La última temporada del drama de la familia real británica "The Crown" tuvo el mayor reconocimiento con seis, por delante del reciente éxito de los Emmy "Schitt's Creek" con cinco.

Luego de los 78 Globos de Oro, los Oscar coronarán la temporada, en una ceremonia el 25 de abril.

© 2021 AFP