Banda Cuarteto de Nos protesta por uso de su canción en campaña de ecuatoriano Yaku Pérez

Anuncios Lee mas

Montevideo (AFP)

La popular banda uruguaya Cuarteto de Nos protestó este lunes por el uso de su tema "Gaucho Power" en la campaña de Yaku Pérez, el líder indígena que se disputa el segundo lugar en las elecciones de Ecuador.

"Nos hemos enterado del uso indebido de nuestra canción Gaucho Power en la campaña electoral del candidato ecuatoriano Yaku Pérez y estamos exigiendo la baja de la misma", escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

El grupo de pop, que cuenta con una gran base de seguidores en Latinoamérica, afirmó que no se involucra en política y, por lo tanto, no admite que su música sea utilizada con fines proselitistas, "no importa por qué candidato ni de qué rama política".

"Queremos que no se utilice más la canción. Correspondería una disculpa pública por haberla usado sin nuestro permiso", declaró a AFP la mánager del grupo, Verónica Piana.

Yaku Pérez, un abogado ambientalista de izquierda, dio la sorpresa el domingo al aventajar en los resultados parciales al exbanquero de derecha Guillermo Lasso y podría ser el contendiente de Andrés Arauz en la segunda vuelta presidencial en Ecuador, prevista para el 11 de abril.

La canción, que forma parte del álbum Apocalipsis Zombie (2017), ameniza un videoclip en favor de la campaña de Pérez con una única modificación respecto de la original: cuando aparece la frase "Gaucho Power" en el estribillo, se sustituye por "Yaku Power".

El clip, que el propio Pérez reposteó en su cuenta de Instagram, muestra en un sinfín de situaciones y escenarios de Ecuador al líder indígena, de 51 años y declarado opositor del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y su delfín, Arauz.

La etiqueta #YakuPower acompaña la pieza, que circula desde febrero, según medios ecuatorianos.

Consultado por la AFP, el equipo de prensa del candidato dijo que, atendiendo a la solicitud del grupo uruguayo, "se bajó la pieza de las redes, pidiendo las disculpas del caso".

"Pero [el videoclip] es un aporte desde la ciudadanía", se apresuró a aclarar un portavoz.

Con el 98% de las actas procesadas, Pérez contaba con el 19,86% de los sufragios, apenas por delante de Lasso, que atesoraba un 19,60%.

© 2021 AFP