Cinco cosas a tener en cuenta en los Globos de Oro de este domingo

No habrá alfombra roja ni audiencia repleta de estrellas este domingo 27 de febrero en los Globos de Oro, pero mucho sigue en juego en la primera gran entrega de premios de Hollywood del año. Millones de espectadores se espera que sintonicen la ceremonia que será trasmitida virtualmente desde Beverly Hills y Nueva York y que galardona lo mejor del cine y la televisión, pero ¿qué hay que tener en cuenta? He aquí una guía rápida.

Aquí puede consultar la lista de los nominados a los Globos de Oro en las principales categorías.

Para que pueda disfrutar con anticipación la ceremonia virtual de los Globos de Oro, he aquí está guía rápida del evento, que tendrá lugar en Beverly Hills, California, y también en el corazón de Manhattan, Nueva York:

¿Netflix, el gran ganador de estos Globos?

Netflix fue la envidia de Hollywood el año pasado, cuando recibió 34 nominaciones a los Globos de Oro. Tenía ya enfriadas las botellas de champán para celebrar, pero la avalancha de victorias nunca llegó y el líder mundial de los servicios de streaming terminó la noche con apenas dos premios.

¿Será este su año? Con la asombrosa cifra de 42 nominaciones en las categorías de televisión y cine, Netflix parece tener más chances de brindar este domingo. Aunque nunca se sabe.

¿Doblete para Olivia Colman y Sacha Baron Cohen?

Uno de los raros premios de Netflix el año pasado fue para Olivia Colman, cuya interpretación de la reina Isabel II en "The Crown" resultó irresistible para los votantes de los Globos de Oro.

Pero no fue del todo sorprendente: Colman nunca ha perdido un Globo de Oro, tras ganar por sus interpretaciones en el filme "La favorita" en 2019 y en la serie de TV "El infiltrado" en 2017.

Este año, con dos nominaciones por la última temporada de "The Crown" y la película "El padre", podría incluso superarse, llevándose dos premios a casa la misma noche.

El actor británico Sacha Baron Cohen --visto aquí en los Globos de Oro de 2020-- está doblemente nominado en 2021 VALERIE MACON AFP/File

Si es así, puede que no sea la única ganadora doble el domingo. Su colega británico, Sacha Baron Cohen, es un fuerte contendiente para dos papeles de actuación cinematográfica muy diferentes: uno por "Borat Subsequent Moviefilm" y otro por "El juicio de los 7 de Chicago".

¿La octava es la vencida para Anthony Hopkins?

El legendario Anthony Hopkins, coprotagonista de Colman en "El padre", se vuelve un serio aspirante a ver su trabajo premiado cada vez que aparece en la pantalla grande.

Sin embargo, sorprendentemente, nunca ganó un Globo de Oro cada vez que compitió, a pesar de haber sido nominado en siete ocasiones anteriores que se remontan a 1979, e incluso haber recibido un premio a su trayectoria.

Cuando se llevó un Óscar en 1992 por su aterrador papel en "El silencio de los inocentes", los votantes de los Globos de Oro optaron por Nick Nolte en "El príncipe de las mareas".

Si la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood decide enmendar su falta, coronará a Hopkins, de 83 años, como el mejor actor de mayor edad en la historia de los Globos de Oro.

La película "Minari", ¿la nueva "Parásitos" de este año?

En los últimos años, pocas categorías de los Globos de Oro han generado más controversia que la de mejor película en lengua extranjera.

Historias de inmigrantes estadounidenses, como "The Farewell" (2019), fueron excluidas una y otra vez de las categorías "principales" de premios a la mejor película porque la mitad o más del guión no estaba en inglés.

Los críticos han señalado que esa regla no pareció aplicarse a contendientes anteriores de peso, como el multilingüe "Bastardos sin gloria" de Quentin Tarantino.

Ahora, "Minari", producida en Estados Unidos y hablada mayoritariamente en coreano, del director norteamericano-coreano Lee Isaac Chung, generó muchas quejas. "No he visto una película más estadounidense que 'Minari' este año", tuiteó la directora de "The Farewell", sobre el aclamado drama familiar de inmigrantes coreanos.

Claro que estar en la categoría de filmes de habla no inglesa en los Globos de Oro no perjudicó el año pasado a "Parásitos", del coreano Bong Joon-ho y que terminó ganando el premio mayor: el Óscar a la mejor película. ¿Repetirá la hazaña "Minari"?

Videoconferencia de la ceremonia desde dos costas con las irreverentes Tina Fey y Amy Poehler

En medio de la pandemia del coronavirus y con Los Ángeles aún bajo estrictas medidas para evitar contagios, era previsible que los Globos de Oro se entregarán por videoconferencia este año, especialmente después del éxito de ese formato en los premios Emmy de septiembre del 2020.

Pero los organizadores sorprendieron al anunciar que las actrices Tina Fey y Amy Poehler, que regresan como anfitrionas de esta ceremonia, la conducirán "desde dos costas" entre Nueva York y Los Ángeles. Concretamente, Tina Fey desde el Rainbow Room en el último piso del célebre Rockefeller Center de Nueva York y Amy Poehler desde el Berverly Hilton de los Angeles, lugar donde tradicionalmente y en tiempos “normales” tiene lugar la premiación.

Las humoristas Tina Fey (izq.) y Amy Poehler (der.) vuelven a presentar los Globos de Oro una vez más en 2021, pero esta vez no estarán juntas sino en costas opuestas. Chris DELMAS AFP/File

Esta fórmula permitirá que más invitados de alto perfil entreguen premios en persona, como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que lo harán desde Nueva York, incluso si los nominados tienen que quedarse en casa.

Ante la posibilidad de transmitir los Óscar desde múltiples lugares, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que anualmente entrega las preciadas estatuillas, estará observando de cerca para ver si Fey y Poehler pueden entablar su relación habitual desde los lados opuestos del país.

(Con la AFP)

