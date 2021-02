La Berlinale afronta el desafío virtual en su arranque el lunes

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Ni salas de cine ni alfombra roja. La Berlinale arranca el lunes en línea con 15 filmes en liza por el Oso de Oro, incluido el mexicano "Una película de policías", que permitirán tomar el pulso a la industria del cine, duramente golpeada por la pandemia.

Solo el jurado, reunido en un mismo hotel de Berlín, accederá a una sala de proyección, donde tomarán asiento con la distancia debida. No obstante, uno de sus seis miembros, el iraní Mohammad Rasoulof, triunfador en 2020, deberá ver las cintas en Teherán, donde el gobierno mantiene al director disidente bajo arresto domiciliario.

En su 71ª edición, el primer gran festival del año en Europa se redujo de diez a cinco días, pero tiene previsto celebrar una segunda parte abierta al público en junio, principalmente con pases al aire libre.

"Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios, es la única cinta de habla hispana en competición. El director mexicano volvió así a ser seleccionado en la máxima categoría de la Berlinale, tres años después de "Museo", con la que se llevó el premio al mejor guión.

Esta vez, se trata de una película original de Netflix, que sus productores presentan como un "experimento documental y narrativo" y que denuncia el sistema "disfuncional" de la policía en México. Está protagonizada por Mónica del Carmen y Raúl Briones.

- Premio de interpretación "sin género" -

Destacan además los largometrajes "Petite Maman", de la francesa Céline Sciamma, premiada en Cannes por su exitoso "Retrato de una mujer en llamas", así como el nuevo trabajo de la alemana Maria Schrader, detrás de la serie "Unorthodox", y el debut como director del actor hispano-alemán Daniel Brühl ("Good bye, Lenin").

El rumano Radu Jude, recompensado en 2015 por "Aferim", regresa a la competición con "Bad Luck Banging or Looney Porn" sobre una profesora filmada en una "sextape" que se extiende en internet.

Todos los filmes en liza para suceder a "There is no evil", de Rasoulof, fueron rodados o finalizados durante la pandemia, lo que dio lugar a "películas muy personales", según el director artístico del festival, Carlo Chatrian.

"Todos hablan de la incertidumbre en la que vivimos" y "la sensación de temor es omnipresente", añadió.

Por primera vez, este festival de fuerte carácter social atribuirá un premio de interpretación "sin género", en lugar de las recompensas al mejor actor y actriz, una primicia entre los grandes certámenes internacionales.

Al margen de la carrera por el Oso de Oro, que será anunciado el viernes, se estrenará el documental "Tina", de la cadena HBO, sobre la cantante Tina Turner.

- Entusiasmarse desde casa -

En la sección Panorama, el documental brasileño "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, ofrecerá un retrato de los indígenas Yanomami en la Amazonía, mientras que el mexicano Carlos Alfonso Corral presentará "Dirty Feathers".

Dos películas argentinas fueron seleccionadas en la sección Forum, "Esquí" y "Qué será del verano".

La Berlinale sigue así el ejemplo de citas como la de Toronto, que se realizó principalmente en línea. La edición 2021 de Sundance (Estados Unidos) combinó ese formato con proyecciones en autocines y pequeñas salas independientes.

Por su parte, el Festival de Cannes, anulado el año pasado, sigue apostando por una edición presencial, pero retrasó las fechas, de mayo a julio. Aun así, el mayor certamen de cine del mundo no excluye un nuevo aplazamiento si no se reúnen las condiciones sanitarias.

Los festivales están "experimentando" con los formatos mientras dura la pandemia, dijo a la AFP Scott Roxborough, director para Europa de la revista The Hollywood Reporter, escéptico con la apuesta virtual.

"El peligro es que ni siquiera los críticos se entusiasmen viendo películas desde casa", anticipa de cara a la Berlinale.

© 2021 AFP